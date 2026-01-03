Japon otomotiv üreticisi Honda’nın havacılık iştiraki HondaJet, içine düştüğü mali darboğaz neticesinde resmi olarak iflas başvurusunda bulundu. Özel jet üretimi ve işletmeciliği alanında global ölçekte faaliyet gösteren şirketin bu kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı.

MALİ TABLO VE BORÇ DETAYLARI

İflas dosyasına yansıyan verilere göre, şirketin toplam borç yükü 36 milyon dolara ulaştı. Yükümlülüklerin dökümünde toplam borç 36 milyon dolar olduğu aktarıldı. Alacaklı yükümlülükleri 9,7 milyon dolar olurken, kısa vadeli borç yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

EN BÜYÜK 12’NCİ ÖZEL JET OPERATÖRÜ UNVANI

2018 yılında kurulan HondaJet, kısa sürede özel havacılık pazarında önemli bir ivme yakalamıştı. Şirketin operasyonel geçmişine dair veriler ise dikkat çekiyor. Sektör genelinde 21’inci sıraya yükselen firma, Toplam uçuş saatini 11 bin 290’dan 18 bin 500’e çıkararak kapasite artışı sağlamıştı. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 12’nci özel jet operatörü unvanını almıştı.

Hızlı büyüme grafiğine rağmen mali dengesini koruyamayan şirketin iflas süreci, ana kuruluş Honda’nın havacılık stratejileri açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.