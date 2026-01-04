Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 Ocak 2026 tarihli 10 seferi iptal edildi. Yapılan açıklamada seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
10 SEFERE İPTAL
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
Saat 08.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
14.00'teki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
15.30'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)