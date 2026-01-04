Afrika Uluslar Kupası'nda Mali ile Tunus son 16 turunda karşı karşıya geldi.

MALİ TUNUS'U PENALTILARDA ELEDİ

Fenerbahçe'li yıldız Dorgeles Nene ile Beşiktaş'ın kiralık golcüsü El Bilal Toure'nin formasını giydiği Mali 1-1 sona eren karşılaşmada Tunus'u penaltı atışlarında 3-2'lik skorla eledi.

DORGELES NENE PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 57'inci dakikasında oyuna dahil olan Nene'nin üçüncü penaltı atışını kaçırmasıyla Mali'de yürekler ağza gelse de korkulan olmadı.

EL BILAL TOURE TURU GETİRDİ

Tunus'un üst üste kaçırdığı penaltılar sonrası mücadelede 90'ıncı dakikada oyuna giren El Bilal Toure, son atışta topun başına geçerek Mali'yi çeyrek finale taşıyan golü kaydetti.