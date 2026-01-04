Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Avusturya'dan bordo mavili kulübe müjdeli haber geldi.

NWAIWU İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin 'Çok iyi bir stoper bulduk ama ekonomik olarak zor gözüküyor.' diyerek atıfta bulunduğu Wolfsberger forması giyen Nwaiwu ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Wolfsberger kulübünün yöneticisi Markus Perchthaler, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın transfer durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Trabzonspor'un dev rakipleri geride bıraktığını işaret etti.

'TRABZONSPOR'UN İLGİSİ ÇOK YÜKSEK'

Avusturya basınından Kronen Zeitung'a konuşan Perchthaler, "Trabzonspor'un ilgisi çok yüksek. Ancak henüz ciddi müzakere aşamasında değiliz. Nwaiwu ile ilgilenen birçok kulüp var." ifadelerini kullandı.

Yapılan resmi açıklamada, bir tek Trabzonspor'un isminin zikredilmesi, bu transferde diğer kulüplere oranla bordo mavili ekibin bir adım önde olduğu şeklinde yorumlandı.

Edinilen bilgilere göre de Trabzonspor bu transferde önemli bir mesafe katetti.

BONSERVİS PAZARLIKLARI KIZIŞACAK

Avrupa'nın birçok önemli kulübünün yakından ilgilendiği Nwaiwu için Trabzonspor'un yaklaşık 8 milyon Euro seviyelerinde bir teklifte bulunduğu ancak Avusturya ekibinin ise 10 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ettiği öğrenildi.

İki kulüp arasında süren pazarlıkların önümüzdeki günlerde yoğun bir görüşme trafiğini beraberinde getirmesi beklenirken Nwaiwu'nun Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakması bordo mavili yönetimin elini güçlendiriyor.

YÖNETİM TRANSFERİ BİTİRMEKTE KARARLI

Nwaiwu ile yaptığı ön görüşmede de olumlu bir geri dönüş alan Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız oyuncunun transferini bitirme konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.