Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Babala TV’de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programında 2028 seçimlerine ve Sinan Oğan tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEM Partili ve Amedspor taraftarı olduğunu ifade eden bir vatandaş, Ümit Özdağ’a “2028 seçimlerinde yeni bir Sinan Oğan meselesini bizlere yaşatacak mısınız?” diye sordu.

Ümit Özdağ "Bizim hedefimiz zaten Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığını kazanması değildi. Bu işi ikinci tura bırakmaktı. Onu da başardık." dedi.

“ERDOĞAN, AKP-MHP-DEM BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ DEMEDİ Mİ?”

Özdağ, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yaparak, “Bugün Cumhur İttifakı’yla DEM ittifakını kuran senin de içinde olduğun zihinsel dünya. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz’da sarayda yaptığı konuşmada AKP, MHP, DEM birlikte yol yürüyeceğiz dedi mi, demedi mi?” ifadelerini kullandı.

2023 SEÇİMİNİ RAKAMLARLA ANLATTI

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendiren Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ın adaylığının seçimin ilk turda tamamlanmasını engellediğini söyledi. Özdağ, “Birinci turda Erdoğan yüzde 49.52 aldı. Cumhur İttifakı yüzde 49.47 aldı. Yani 0.48 daha alsa seçim ilk turda bitiyordu. Millet İttifakı 6 partiyle yüzde 35 aldı. Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı. Zafer Partisi’nin oy oranı ise 2.23’tü” dedi.

Zafer Partisi’ne oy vermeyen yaklaşık yüzde 3’lük kesimin Sinan Oğan’a destek verdiğini belirten Özdağ, bu seçmenlerin önemli bölümünün AK Parti ve MHP tabanından geldiğini belirtti.

“HEDEFİMİZ OĞAN’IN KAZANMASI DEĞİLDİ”

Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ın adaylığının stratejik bir hamle olduğunu söyleyerek amaçlarının seçimi ikinci tura taşımak olduğunu söyledi ve “Bizim hedefimiz Sinan Oğan Cumhurbaşkanı olsun değildi. Bu iş ikinci tura kalsın istedik ve bunu başardık” ifadelerini kullandı. Özdağ, ikinci tur sürecinde Zafer Partisi’nin taleplerini masaya koyduğunu da hatırlattı.

“ŞARTLARIMIZI YAZILI OLARAK KABUL ETTİRDİK”

Ümit Özdağ, ikinci turda sığınmacı politikaları ve güvenlik bürokrasisine ilişkin şartlar belirtiklerini ifade ederek “24. Anayasa maddesi dedik, sığınmacılar gidecek dedik, MİT müsteşarlarını biz alırız dedik. Bunları yazılı olarak kabul ettirdik. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu destekledi” dedi.

“BİZDEN AK PARTİ’YE GEÇEN OLMADI”

Muhalefet cephesinden iktidara geçen siyasetçileri eleştiren Ümit Özdağ, asıl hesap sorulması gereken yerin burası olduğunu belirterek “Erdoğan’a karşıyız diye seçilip sonra Erdoğan’ın elini öpenler var” dedi ve Gelecek Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve CHP’den iktidar saflarına geçen isimleri işaret etti.

Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi’nden ise AK Parti’ye geçen hiçbir milletvekili ya da belediye başkanı olmadığını belirttiği konuşması sosyal medyada da gündem oldu.