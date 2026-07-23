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Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genç girişimcilere yönelik yeni bir ekonomik vaat açıkladı. Özdağ, ilk kez kendi işini kuracak gençlerin Bağ-Kur primlerinin belirli bir süre devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, Türkiye'de gençlerin iş kurmadan önce Bağ-Kur primi, vergi ve diğer maliyetleri hesaplamak zorunda bırakıldığını belirterek bu anlayışı değiştireceklerini ifade etti.

Özdağ, Zafer Partisi'nin iktidara gelmesi halinde 25 yaşına kadar ilk kez kendi işini kuran gençlerin ilk 24 aylık Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Gençlerin mali yükler nedeniyle girişimcilikten uzaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Özdağ, "Gençlerimizin cesaretini maliyetlerin altında ezdirmeyeceğiz. Gençlerimizin sermayesi cesareti olacak, devlet ise o cesaretin güvencesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Özdağ, güçlü bir Türkiye'nin üretim yapan, yatırım yapan ve geleceğini kendi ülkesinde kuran gençlerle yükseleceğini savundu.