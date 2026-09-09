Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 bin TL para verecekler

Toplam bütçesi 1,3 milyar İsveç kronu olan ve yılın başında yürürlüğe giren yüksek bütçeli teşvike, bugüne kadar yalnızca 171 kişinin başvuru yapması dikkat çekti. Başbakan Ulf Kristersson’un öncelikli politikaları arasında yer alan ve farklı dillerde duyurulan uygulamaya olan ilginin beklentilerin çok altında kalması, göç uzmanlarının "mali teşviklerin geri dönüşleri artırdığına dair güçlü kanıt yok" yönündeki tespitlerini haklı çıkardı.