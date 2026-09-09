Göç ve suç oranlarını düşürmeyi hedefleyen İsveç hükümeti, sığınmacı politikalarında sert bir dönüşüme imza atarak Avrupa Birliği dışından gelip ülkeyi gönüllü terk edenlere 350 bin İsveç kronuna (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) varan nakdi destek programını hayata geçirdi.
Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 bin TL para verecekler
Bir ülke sığınmacı politikalarında sert bir dönüşüme imza atarak Avrupa Birliği dışından gelip ülkeyi gönüllü terk edenlere para verecek.Gülsüm Hülya Sundu
Toplam bütçesi 1,3 milyar İsveç kronu olan ve yılın başında yürürlüğe giren yüksek bütçeli teşvike, bugüne kadar yalnızca 171 kişinin başvuru yapması dikkat çekti. Başbakan Ulf Kristersson’un öncelikli politikaları arasında yer alan ve farklı dillerde duyurulan uygulamaya olan ilginin beklentilerin çok altında kalması, göç uzmanlarının "mali teşviklerin geri dönüşleri artırdığına dair güçlü kanıt yok" yönündeki tespitlerini haklı çıkardı.
Hükümete dışarıdan destek veren sağ popülist İsveç Demokratları Partisi, geri dönüş süreçlerinin daha da genişletilmesini savunurken; parti geçtiğimiz aylarda otobüslere astığı ilanlarla özellikle Somalili göçmenlere ülkelerine dönme çağrısı yapmıştı. İsveç’in attığı bu sert adımlar uluslararası alanda da karşılık bularak Almanya’daki aşırı sağcı AfD kanadından övgü aldı.
Daimi ikamet izinleri tamamen kaldırılarak, izinlerin üç yılda bir yenilenmesi zorunluluğu getirildi. Vatandaşlık başvurularında zorunlu dil ve genel kültür sınavı şartı koşulmaya başlandı. Başvuru sahipleri İsveç tarihi, kraliyet ailesi ve geleneksel bayramlar gibi konulardan sınava tabi tutuluyor.
Göç Bakanı Johan Forssell, vatandaşlığın sadece hak sağlamadığını, beraberinde önemli sorumluluklar da getirdiğini savunuyor.
Nüfusu 10,6 milyon olan ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon yabancı kökenli birey, 13 Eylül’de yapılacak seçimler öncesi siyasetin ana eksenini oluşturuyor. Hükümet ile merkez sol muhalefet arasındaki yarış başa baş sürerken, insan hakları kuruluşları ve muhalefet katı kurumsal adımların toplumda derin ayrışmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Yıllar önce Sudan’daki baskılardan kaçarak Stockholm’e yerleşen sanatçı Elena Ibrahim gibi pek çok göçmen, İsveç’te kurdukları özgür yaşamı bırakmak istemediklerini belirtiyor. Stockholm Camisi İmamı Mahmoud Khalfi de devreye sokulan politikaların özellikle Müslüman nüfus içinde ciddi bir kaygı yarattığını vurguluyor.