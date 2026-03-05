Tutulmuş bir vücutla güne başlamayın: Boyun ağrısını ortadan kaldıran uyku sırları

Pek çok boyun ağrısı, birkaç günlük bir sürenin ardından kendiliğinden iyileşebiliyor. Bu aşamada sıcak kompresler, ağrı kesiciler veya hafif esneme egzersizlerinden faydalanmak rahatlamaya yardımcı olabiliyor.

Buna karşın, ağrının kronik bir hal alması, günlük yaşamı kısıtlaması ya da kolda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı gibi semptomların görülmesi durumunda zaman kaybetmeden bir uzmana danışılması büyük önem taşıyor.