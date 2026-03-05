Sabahları boyun ağrısıyla güne başlamanızın arkasında, farkında olmadan yaptığınız bir uyku hatası yatıyor olabilir. Çoğu insan konforlu olduğunu düşünse de aslında omurgasına ciddi zararlar veriyor. Uzmanların kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladığı o kritik alışkanlığı ve ağrısız bir sabah için uygulanması gereken ideal uyku pozisyonunu mercek altına alıyoruz. İşte tüy gibi hafif uyanmanın altın kuralları...
Tutulmuş bir vücutla güne başlamayın: Boyun ağrısını ortadan kaldıran uyku sırları
Sabahları boyun ağrısı ile uyanmanızın sebebi, farkında olmadan yaptığınız hatalı uyku alışkanlıkları olabilir. Uzmanların önerdiği uyku pozisyonlarını, doğru yastık seçimini ve güne ağrısız başlamanızı sağlayacak ideal uyku formüllerini haberimizde derledik...Züleyha Öncü
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarına göre uyku sırasında boynun doğal ve nötr bir hizada kalması gerekiyor. Bu da genellikle sırtüstü ya da yan yatarken daha kolay sağlanıyor; bu sayede omurga doğal kavisini koruyarak güne ağrısız başlamanıza yardımcı oluyor.
Yüzüstü uyumak, uzmanların en az önerdiği pozisyondur. Bunun temel sebebi, boynun uzun süre 90 derece dönük kalmak zorunda olması ve bu durumun omurga hizasını ciddi şekilde sarsmasıdır.
Boynun saatler boyunca bükülmüş veya eğilmiş bir pozisyonda kalması, hem kasların aşırı gerilmesine hem de omurga diskleri ile sinirler üzerinde yoğun bir baskı oluşmasına yol açıyor. Bu da uzun vadede sadece boyun ağrısı riskini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kalıcı duruş bozukluklarına sebep olabiliyor.
Fiziksel tıp uzmanları, yastık seçiminin boyun anatomisi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Aşırı yumuşak yastıklar başın dengesini bozarken, yüksek yastıklar servikal bölgede aşırı gerilime neden olabiliyor. Omurga sağlığı için en uygun seçenek, boyun kavisini destekleyen orta sertlikteki yastıklardır.
Özellikle boyun kavisini kavrayan konturlu yastık modelleri, sırtüstü ve yan yatış pozisyonları için uzmanlarca öneriliyor. Yastığın omuz altına girmemesi ve boynu nötr hizada tutması gerekiyor; bu da boyun kaslarının tam anlamıyla dinlenmesine olanak tanıyor.
Yatak seçiminin kritik önemine dikkat çeken uzmanlar, orta sertlikteki yatakları öneriyor. Tüm omurgayı destekleyen bu tip yataklar, uyku esnasında ideal hizanın korunmasını sağlıyor; bu da vücudun doğal yapısını gece boyunca muhafaza ediyor.
Uyurken sürekli dönüp durmanız, boyun ağrılarınızın asıl nedeni olabilir. Genellikle stres veya uygunsuz oda koşullarından kaynaklanan bu huzursuzluk, uyku kalitesini düşürüyor. Bu da boyun omurlarının sürekli yer değiştirmesine ve kasların aşırı yorulmasına yol açıyor.
Vücut yastığı kullanımı faydalı olabiliyor; yan yatış pozisyonunda tercih edilen bu uzun yastıklar, kişinin gece boyunca duruşunu daha sabit tutmasına yardımcı olabiliyor.
Uzmanlar, boyun ağrısının tek sebebinin uyku pozisyonu olmadığını vurguluyor. Gün boyu telefonla vakit geçirmek, hatalı postürle çalışmak ya da ergonomik olmayan koltuklarda oturmak gibi alışkanlıklar da boyun kasları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu sebeple, gün içindeki duruş alışkanlıklarına dikkat etmek büyük bir önem arz ediyor.
Pek çok boyun ağrısı, birkaç günlük bir sürenin ardından kendiliğinden iyileşebiliyor. Bu aşamada sıcak kompresler, ağrı kesiciler veya hafif esneme egzersizlerinden faydalanmak rahatlamaya yardımcı olabiliyor.
Buna karşın, ağrının kronik bir hal alması, günlük yaşamı kısıtlaması ya da kolda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı gibi semptomların görülmesi durumunda zaman kaybetmeden bir uzmana danışılması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, yaptıkları açıklamalarda boynun doğal hizasını korumanın, doğru yastık ve yatak tercihinde bulunmanın ve gün boyu sağlıklı bir duruş sergilemenin, sabahları boyun ağrısıyla uyanma ihtimalini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor.