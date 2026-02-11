Yeni bir kamikaze İHA ve helikopter projesi için geri sayım başladı.

TUSAŞ CEO’su, World Defence Show 2026 kapsamında TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Mayıs ayı başında düzenlenecek SAHA EXPO 2026’nun TUSAŞ’ın yeni projeleri için bir sahne olacağını ifade etti.

Mehmet Demiroğlu, Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek fuarın şirket açısından yeni projelerin vitrine çıkacağı önemli bir platform olacağını söyledi.

'HEM İNSANLI HEM DE İNSANSIZ, YENİ ÜRÜNLERİ İLK KEZ DUYURACAĞIZ'

Demiroğlu, “Kamikaze İHA kategorisinde birkaç ürün sergilemeyi planlıyoruz. Tamamı mı yoksa bir kısmı mı olacak, bunu zaman gösterecek. Ayrıca helikopter kategorisinde, hem insanlı hem de insansız, yeni ürünleri ilk kez duyuracağız.” müjdesini de verdi.

Daha önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde “AYAZ Kamikaze Jet İHA” marka kaydı görülmüştü. Aynı sitede, bağlamı netleşmemiş olan “ATLAS” ismi de yer aldı.

TUSAŞ’IN KAMİKAZE İHA ÇALIŞMALARI

TUSAŞ’ın kamikaze İHA alanındaki çalışmaları, mevcut turbojet motorlu ŞİMŞEK hedef İHA’sının bir harp başlığı ve muhtemelen MITL güdüm sistemiyle donatılmasıyla başladı. ŞİMŞEK, mancınıkla ya da İHA’lardan fırlatılabiliyor.

ŞİMŞEK’in ardından SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK-K geliştirildi.

SÜPER ŞİMŞEK, diğer İHA’lar (ANKA, AKSUNGUR, ANKA-III) için çok rollü, havadan bırakılan bir İHA olarak görev yapacak şekilde tasarlandı; saf GNSS/INS güdümü ya da arayıcı başlık destekli (RF veya IIR) konfigürasyonlarla seyir füzesi gibi görev yapabiliyor.

ŞİMŞEK-K, ŞİMŞEK’in daha geliştirilmiş ve esnek bir halefi olarak benzer şekilde bir harp başlığıyla donatılabiliyor ve GNSS/INS güdümüyle 500 km menzile ulaşabiliyor. Daha yüksek performansının yanı sıra RATO fırlatma desteği de sunuyor ancak bu üç İHA, tasarımları gereği yalnızca kamikaze görevleri için geliştirilmiş sistemler değil. Bu nedenle TUSAŞ, özel bir tasarım olarak AYAZ’ın geliştirilmesine başladı. AYAZ’ın teknik özellikleri henüz açıklanmadı.