Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği Papara Elektronik Para A.Ş. ve diğer iştiraklerin satış sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. İhaleye katılacak şirketler belli oldu.

Edinilen bilgilere göre satış ihalesine şu şirketler katılacak:

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Tera Finansal Yatırımlar Holding

PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu

Doğan Online

Papara ve iştiraklerinin devrine yönelik sürecin, ihale aşamasının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Satışın, fintech ve dijital ödeme sektöründe rekabet dengelerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.