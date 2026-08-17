Tüketicilerin çoğunun gözden kaçırdığı bu uygulama, kısa süreli nakit kullanan vatandaşların borçlarının düşündükleri gibi hemen sıfırlanmamasına yol açıyor.
ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli
Hesabında yeterli bakiye bulunmadığında hazır nakit imkanı sağlayan ek hesap (KMH) kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir faiz detayı ortaya çıktı. Kullanılan tutar birkaç dakika içinde geri yatırılsa bile bir günlük faiz ve vergi tahsil ediliyor.Kaynak: Diğer
1 Dakikalık Kullanımda Bile Faiz İşliyor
Sözcü'de yer alan habere göre hesaptan çekilen paranın çok kısa süre sonra geri yatırılması faiz maliyetini ortadan kaldırmıyor.
Bankacılık sistemindeki süreç şu şekilde işliyor:
İş Günü Kriteri
Çekilen tutar birkaç dakika sonra hesaba geri yatırılsa dahi, yatırılan para bir sonraki iş gününde dikkate alınıyor.
En Az 1 Günlük Maliyet
Paranın kullanım süresi ne kadar kısa olursa olsun, sistem üzerinden en az bir günlük faiz hesaplaması yapılıyor.
Parayı Hemen Yatırmak Borcu Sıfırlamıyor
Acil bir ödeme için hesabındaki hazır nakdi kullanıp aynı gün içinde tutarı geri yatıran vatandaşlar, borcun tamamen kapandığını varsayabiliyor. Ancak süreç farklı ilerliyor:
Ek Maliyetler Tahsil Ediliyor
Kullanılan ana paranın yanı sıra oluşan faiz, vergi ve fon tutarları ayrıca hesaplanıyor.
Öncelik Ek Borçlarda
Hesaba para yatırıldığında sistem, öncelikle faiz ve vergi gibi ek maliyet kalemlerine ait borçları tahsil ediyor.
Faiz Tahakkuku Ay Sonunda Yansıyor
Oluşan faiz tutarları anlık olarak görünmese de dönem sonlarında ekstaye yansıtılıyor:
Otomatik Tahsilat
Ay sonunda hesaplanan faiz tutarı hesaba borç olarak kaydediliyor ve ardından otomatik olarak tahsil ediliyor.
Koşulları Kontrol Edin
"Nasıl olsa hemen geri yatıracağım" düşüncesiyle hareket edilmemesi, birkaç dakikalık kullanımların bile maliyet yaratacağı bilincinde olunması ve
hesap kullanım koşullarının önceden kontrol edilmesi gerekiyor.