Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli

ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli

Hesabında yeterli bakiye bulunmadığında hazır nakit imkanı sağlayan ek hesap (KMH) kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir faiz detayı ortaya çıktı. Kullanılan tutar birkaç dakika içinde geri yatırılsa bile bir günlük faiz ve vergi tahsil ediliyor.

Kaynak: Diğer
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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 1

Tüketicilerin çoğunun gözden kaçırdığı bu uygulama, kısa süreli nakit kullanan vatandaşların borçlarının düşündükleri gibi hemen sıfırlanmamasına yol açıyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 2

1 Dakikalık Kullanımda Bile Faiz İşliyor

Sözcü'de yer alan habere göre hesaptan çekilen paranın çok kısa süre sonra geri yatırılması faiz maliyetini ortadan kaldırmıyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 3

Bankacılık sistemindeki süreç şu şekilde işliyor:

İş Günü Kriteri

Çekilen tutar birkaç dakika sonra hesaba geri yatırılsa dahi, yatırılan para bir sonraki iş gününde dikkate alınıyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 4

En Az 1 Günlük Maliyet

Paranın kullanım süresi ne kadar kısa olursa olsun, sistem üzerinden en az bir günlük faiz hesaplaması yapılıyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 5

Parayı Hemen Yatırmak Borcu Sıfırlamıyor

Acil bir ödeme için hesabındaki hazır nakdi kullanıp aynı gün içinde tutarı geri yatıran vatandaşlar, borcun tamamen kapandığını varsayabiliyor. Ancak süreç farklı ilerliyor:

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 6

Ek Maliyetler Tahsil Ediliyor

Kullanılan ana paranın yanı sıra oluşan faiz, vergi ve fon tutarları ayrıca hesaplanıyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 7

Öncelik Ek Borçlarda

Hesaba para yatırıldığında sistem, öncelikle faiz ve vergi gibi ek maliyet kalemlerine ait borçları tahsil ediyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 8

Faiz Tahakkuku Ay Sonunda Yansıyor

Oluşan faiz tutarları anlık olarak görünmese de dönem sonlarında ekstaye yansıtılıyor:

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 9

Otomatik Tahsilat

Ay sonunda hesaplanan faiz tutarı hesaba borç olarak kaydediliyor ve ardından otomatik olarak tahsil ediliyor.

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 10

Koşulları Kontrol Edin

"Nasıl olsa hemen geri yatıracağım" düşüncesiyle hareket edilmemesi, birkaç dakikalık kullanımların bile maliyet yaratacağı bilincinde olunması ve

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ATM'den veya hesaptan para çeken herkesi ilgilendiriyor: 60 saniyesi bile ücretli - Resim: 11

hesap kullanım koşullarının önceden kontrol edilmesi gerekiyor.

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