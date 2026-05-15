İzmir’in simge yapılarından biri olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Point Bornova AVM için satış süreci resmen başlatıldı. Avrupa ve Orta Doğu’nun üzeri tamamen açılıp kapanabilen ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan dev kompleks, 1 milyar 700 milyon TL muhammen bedel ile yatırımcıların beğenisine sunuldu. Satış paketi, alışveriş merkezinin yanı sıra 145 taşınmazı ve işletme varlıklarını da kapsıyor.

İHALE TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI

Yatırımcıların dev ihaleye katılabilmesi için 170 milyon 20 bin TL tutarında bir teminat bedeli yatırması gerekiyor. Kapalı teklif usulüyle başlayacak olan süreç, sonrasında açık artırma aşamasıyla devam edecek. Tekliflerin en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na ulaştırılması şart koşulurken, ihale 17 Haziran 2026 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkez binasında gerçekleştirilecek.

PAZARLIK VE İNCELEME SÜRECİ

İhalede sunulan tekliflerin Fon Kurulu tarafından yeterli görülmemesi durumunda, 19 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması beklenen bir pazarlık süreci devreye girecek. Projeyle ilgilenen yatırımcı grupları, 20 Mayıs ile 15 Haziran 2026 tarihleri arasında kurulacak "bilgi odası" aracılığıyla teknik ve finansal ayrıntıları analiz edebilecek. Satışı kazanan tarafın, ihale bedeline ek olarak yüzde 20 oranındaki KDV’yi de peşin olarak ödemesi gerekecek.