Türkiye'nin Dünya Kupası grubunda yer alan rakibi ABD, hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi.

Bank Of Amerika Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ABD 3-2 kazanmayı başardı.

İLK YARIDA 3 GOL ÇIKTI

Maça etkili başlayan ABD, 7. dakikada Dest ile öne geçti; 20. dakikada ise ilk golün asistini yapan C. Pulisic sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Müsabakanın 44. dakikasında ise Senegal'in deneyimli yıldızı Sadio Mane skoru 2-1'e getirdi.

MANE FIRTINASI ESMEYE DEVAM ETTİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Balogun maçın 49. dakikasında ABD'yi 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

52. dakikada Senegal adına tekrar sahneye çıkan 34 yaşındaki Mane, attığı golle farkı yeniden 1'e indirmeyi başardı.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ABD OLDU

Heyecan dozunun yüksek olduğu maçta tehlikeli pozisyonlar olsa da müsabakanın kalanında başka gol sesi çıkmadı ve ABD, Senegal'i 3-2 yenmeyi başardı.

SENEGAL'DE JAKOBS VE NDIAYE SÜRE ALDI

Senegal'da Galatasaray forması giyen sol bek oyuncusu Jakobs maça ilk 11'de başladı ve devre arasında oyundan alındı. Öte yandan Samsunspor'dan forvet oyuncusu C. Ndiaye de müsabakanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

BİR SONRAKİ HAZIRLIK MAÇLARI

Pochettino'nun başında olduğu ABD, bir sonraki hazırlık maçında Almanya ile 6 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Senegal ise 10 Haziran'da Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

ABD'NİN GRUBU

Bizim Çocuklar'ın yer aldığı D Grubu'nda ev sahibi ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay da yer alıyor.

SENEGAL'İN GRUBU

I Grubu'nda mücadele edecek olan Senegal ise Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek.