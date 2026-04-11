Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik merakla beklenen değerlendirme raporunu yayımladı. Kuruluş, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, daha önce "pozitif" olan görünümü "durağan" seviyesine revize ettiğini açıkladı. Kararın gerekçesinde, bölgedeki jeopolitik gerilimler ve buna bağlı olarak döviz rezervlerinde yaşanan erime ön plana çıktı.

REZERVLERDEKİ 50 MİLYAR DOLARLIK KAYIP ALARM VERDİRİYOR

Fitch tarafından yapılan açıklamada, görünümdeki değişikliğin ana kaynağı olarak İran ile başlayan savaş sürecinin ardından Türkiye’nin döviz rezervlerinde gözlenen belirgin düşüş gösterildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz satışı gerçekleştirdiğine dikkat çeken kuruluş, çatışma sürecinin uzamasının dış borç ve enflasyon görünümünde çok daha ağır tahribatlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye’nin enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığının ekonomik hassasiyetleri artırdığına değinilen raporda; yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riski, para politikasına yönelik olası siyasi baskılar ve döviz krizlerinin tekrarlanma ihtimali not üzerindeki baskı unsurları olarak sıralandı. Öte yandan, Türkiye’nin güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısı, görece düşük kamu borcu ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı, kredi notunu destekleyen temel sütunlar olarak korunmaya devam etti.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME

Raporda, 2026 yılına ilişkin makroekonomik beklentilerde de karamsar bir tablo çizildi. Fitch, 2026 enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 27’ye yükseltirken, dezenflasyon sürecinin yavaşlayarak 2027 sonunda ancak yüzde 21 seviyelerine gerileyeceğini öngördü. Özellikle petrol fiyatlarındaki olası varil başına 20 dolarlık bir artışın, cari açığı milli gelirin yüzde 1’inden fazla büyütebileceği ve enflasyonist baskıyı körükleyebileceği vurgulandı.

239 MİLYAR DOLARLIK DIŞ BORÇ YÜKÜ KAPIDA

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının kritik seviyelerde seyrettiğini belirten Fitch, önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak dış borç yükünün 239 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Bu tutarın rezervlerle kıyaslandığında oldukça yüksek kaldığını belirten kurum, Mart ayında politika faizinin yüzde 40 seviyesine çekilmesini ise enflasyonla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak not etti.

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,6, 2027’de ise yüzde 4,2 oranında büyümesini beklediğini açıklarken, bir sonraki değerlendirme için 17 Temmuz 2026 tarihini işaret etti.