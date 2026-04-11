Motosikletten inip bıçakla saldırmak istedi: Cezası ağır oldu

Yeniçağ Gazetesi
11 Nisan 2026 Cumartesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçakla saldırmaya çalışan sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Saldırganın ehliyetine 60 gün el konuldu, motosikleti trafikten men edildi.

Baran Şükrü Çelik
Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, bıçaklı saldırı girişimine dönüştü. Diğer motosiklet sürücüsüne bıçakla yürüyen sürücüye ağır yaptırım uygulandı.

Olay, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan Gökhan E.’nin kullandığı motosiklet çarpışmanın eşiğinden döndü. Kazanın son anda önlenmesinin ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri belediyenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, Gökhan E.’nin elindeki bıçakla diğer sürücüye yöneldiği anlar net şekilde yer aldı.

Yapılan inceleme sonrası Gökhan E.’ye “trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, motosikleti de aynı süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA
