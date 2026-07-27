Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de

LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi başladı. 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 1

LGS kapsamında lise tercih sürecinde sona yaklaşılırken, öğrenciler tercih işlemlerini bugün (27 Temmuz Pazartesi) saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 2

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih edecek adaylar, tercih listelerinde ilk üç sırada kendi kayıt alanlarında bulunan okullara yer vermek koşuluyla en fazla beş okul seçebilecek.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 3

Ayrıca öğrenciler, aynı okul türünden en fazla üç tercih yapabilecek. Böylece Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri arasında belirlenen kurallar doğrultusunda tercih listeleri oluşturulacak.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 4

Merkezi sınav puanıyla tercih hakkı elde eden öğrenciler ise yerel yerleştirme işlemlerini tamamladıktan sonra ek olarak en fazla on okul tercihinde bulunabilecek.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 5

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak yerleştirmelerde adayların sınav puanları esas alınacak. Tercih döneminin son saatlerine girilirken, öğrenciler ve veliler yerleştirme sürecinde herhangi bir hata yaşamamak için tercih listelerini son kez gözden geçiriyor.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 6

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı (meb.gov.tr) üzerinden 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 7

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 5-7 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil tercihleri alınacak.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de - Resim: 8

1. nakil sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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