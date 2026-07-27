LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?... 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı, gözler MEB’de

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yapılacak yerleştirmelerde adayların sınav puanları esas alınacak. Tercih döneminin son saatlerine girilirken, öğrenciler ve veliler yerleştirme sürecinde herhangi bir hata yaşamamak için tercih listelerini son kez gözden geçiriyor.