Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik

Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik

Türkiye'nin günlük elektrik tüketimi 922 bin megavatsaati aşarken, üretimde aslan payını yüzde 29,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Dün en yüksek tüketim 15.00'te, en düşük tüketim ise sabaha karşı 06.00'da kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 1

Türkiye'de dün elektrik tüketimi gün içinde en yüksek seviyesine saat 15.00'te ulaşırken, en düşük tüketim saat 06.00'da kaydedildi. Günlük bazda 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 922 bin 428 megavatsaata ulaştı.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 2

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 428 megavatsaat oldu.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 3

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 551 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 91 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 4

Günlük bazda dün 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketimin ise 922 bin 428 megavatsaat olduğu belirtildi.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 5

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 6

Bunu yüzde 17 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

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Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik - Resim: 7

Türkiye dün 10 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Kaynak: AA
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