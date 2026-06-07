Türkiye'de dün elektrik tüketimi gün içinde en yüksek seviyesine saat 15.00'te ulaşırken, en düşük tüketim saat 06.00'da kaydedildi. Günlük bazda 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 922 bin 428 megavatsaata ulaştı.
Türkiye'nin günlük enerji karnesi: En çok elektriği saat 15.00'te tükettik
Türkiye'nin günlük elektrik tüketimi 922 bin megavatsaati aşarken, üretimde aslan payını yüzde 29,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Dün en yüksek tüketim 15.00'te, en düşük tüketim ise sabaha karşı 06.00'da kayıtlara geçti.
Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 428 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 551 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 91 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 929 bin 906 megavatsaat elektrik üretildi, tüketimin ise 922 bin 428 megavatsaat olduğu belirtildi.
Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.
Bunu yüzde 17 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 12,9 ile doğal gaz santralleri izledi.
Türkiye dün 10 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.