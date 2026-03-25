Türkiye S-400 hava savunma sistemine 2,5 milyar dolar gömdü. Şimdiye dek ülkemize gelen füzelere rağmen hiç aktif 'edemediğimiz' S-400'ler yüzünden yine milyarlarca dolar ödeme yaptığımız F-35'leri de alamamış, Eurofighter'a mecbur bırakılmıştık. Milli Savunma Bakanlığı, işte o Eurofighter'larda imzaların bugün atılacağını açıkladı.

Türkiye ve İngiltere 'Eurofighter' uçakları sözleşmesini bugün imzalayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabakata varıldığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanımız ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı arasında gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konuları ele alınmıştır. Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığı teyit edilmiş; uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin ise 25 Mart 2026 (bugün) tarihinde imzalanması hususunda mutabakata varılmıştır. Taraflar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade etmiștir."