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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan pompaya yansımasını engelleyen ve vergi ayarlamalarıyla fiyatı dengeleyen eşel mobil uygulamasının geleceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Şimşek, gelecek dönemin bütçe kurgusunu detaylandırarak sistemin kademeli olarak sonlandırılacağını ve 2027 yılı itibarıyla uygulamanın tamamen kaldırılacağını ifade etti.

MAZOT DESTEĞİ YIL SONUNA KADAR KISMİ OLARAK SÜRECEK

Üretim ve lojistikteki rekabet gücünü korumak adına mazotta uygulanan desteğin bir süre daha devam edeceğini belirten Bakan Şimşek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gelecek seneki bütçe planlamamızda, eşel mobilin devamı yok. Yıl sonuna kadar kısmi olarak mazotta devam ediyor, çünkü mazot rekabet gücünde önemli bir faktördür. Son birkaç yıldır kayıt dışılıkla mücadelede büyük başarı elde ettik. Programın önceliklerinden biri buydu."

Bakan Şimşek, 2027 yılı bütçesindeki gelir artışının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın nominal büyümesi, kayıt dışı mücadele ve eşel mobil sisteminin bütçeden tamamen çıkarılması varsayımı üzerine kurulduğunu aktardı.

"HER 100 BÜYÜK FİRMADAN 31'İ DENETLENİYOR"

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki son rakamları da paylaşan Şimşek, gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısının 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini kaydetti.

Mali denetim oranlarına dikkat çeken Şimşek, "Her 100 büyük firmadan şu anda 31'i denetleniyor ama orta büyüklüktekilerin denetim oranı yüzde 7 civarı" şeklinde konuştu.