Erzurum Havalimanı’na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan Palandöken Kayak Merkezi’nde, 15 Nisan’da kapanması beklenen kayak sezonu 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin kayak sezonunu en erken açıp en geç kapatan kayak merkezinde kayak sezonu 30 Nisan’a kadar devam ediyor” ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, hava ve pist şartlarının uygun olması halinde 1 Mayıs itibarıyla kayak kulüpleri için pistlerin açık tutulacağı belirtildi.