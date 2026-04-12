Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, bazı noktalarda gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bahar beklerken kış geri geldi: Kar, sağanak ve don bir arada
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkili olacak. Doğu bölgelerinde kuvvetli yağış, iç kesimlerde don ve buzlanma, yükseklerde ise çığ riski dikkat çekiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ve yer yer İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde (Iğdır ve Van hariç) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski ile kar erimesine bağlı tehlikelere dikkat çekiliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtilirken, önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların tedbirli olması önem taşıyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi sürüyor. Uzmanlar, özellikle eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Bölgelere göre hava durumu incelendiğinde Marmara’da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde hafif sağanak yağış beklenirken İstanbul’da parçalı bulutlu bir gün öngörülüyor.
Ege Bölgesi genelinde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Akdeniz’de batı kesimler daha açık bir hava yaşarken doğu kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.
İç Anadolu’da doğu kesimler başta olmak üzere Ankara, Çankırı ve Konya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması öngörülüyor.
Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava öne çıkıyor. Bölgenin doğusunda yağışların kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu’da da çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Bölgenin doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Denizlerde ise genel olarak fırtına beklenmezken, rüzgarın orta kuvvette eseceği ve dalga boylarının yer yer artabileceği bildirildi.