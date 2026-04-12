Bahar beklerken kış geri geldi: Kar, sağanak ve don bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Özellikle ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, bazı noktalarda gök gürültülü sağanak yağış görülecek.