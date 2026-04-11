Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk çeyreğine ilişkin esnaf ve sanatkar verilerini değerlendirerek, hem ekonomik dalgalanmalar hem de bölgesel savaşların gölgesinde ticari hayata katılımın devam ettiğini açıkladı. Palandöken, 2026 yılının ilk üç ayında yaklaşık 75 bin 324 yeni esnafın tescil yaptırarak iş başı yaptığını, aynı dönemde 34 bin iş yerinin ise kapandığını belirtti.

Palandöken, küresel ve yerel ölçekteki ekonomik sıkıntılara rağmen esnaf sayısındaki artışın Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yeni açılan işletmelerin sektörel dağılımına değinen Palandöken, listenin başında lokantacılık yani hizmet sektörünün yer aldığını ifade etti. Hizmet sektörünü sırasıyla büfecilik, bakkallık, kahvehaneler ve kıraathaneler ile motorlu taşıtlar ve nakliye sektörünün takip ettiğini belirten Palandöken, esnafın geleneksel hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ettiğini dile getirdi.

KADIN ESNAF SAYISI 439 BİNE ULAŞTI

TESK’in 2,5 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizen Bendevi Palandöken, kadın girişimcilerin bu tablodaki yükselişine özel bir parantez açtı. Güncel verilere göre kadın üye sayısının 439 bine ulaştığını açıklayan Palandöken, kadınların iş hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına TESK bünyesinde periyodik hizmet içi eğitimler ve Avrupa Birliği destekli projelerle pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini söyledi.

TİCARİ HAYATTA DAYANIKLILIK VURGUSU

Değişken ekonomik konjonktür nedeniyle bazı meslek kollarında terklerin yaşandığını kabul eden Palandöken, buna rağmen yılın ilk çeyreğinde yakalanan ivmenin umut verici olduğunu kaydederken, şunları dile getirdi:

“Bu arada hizmet sektöründeki bu yapılmış olan sayısal rakamlara göre terk edilen mesleklerinde de yine tabii genel konjonktürdeki insanların bu değişken ekonomideki sıkıntılarından kaynaklanan. Buna rağmen 439 bin kadın üyesiyle Türkiye'deki sivil toplum kuruluşu içerisinde sayısal büyüklüğe sahip ticari işletmeler. Böylelikle kadın üyeleri de pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle de kadınların iş hayatındaki çalışma alanlarının genişletmesiyle ilgili de periodik hizmetçi eğitimler TESK tarafından veriliyor. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği projeleriyle birlikte de öncülük yapan TESK bu yılki tabii ilk üç aydaki olumsuzluklara rağmen ticari hayata atılan esnaf sayısında da gerçekten büyük bir ivme kazanmış oldu.”