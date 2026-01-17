Türkiye'nin 2025 yılındaki kamu bütçesinde hedeflenen geliri tam olarak tutturulamadı. Bütçeye kaydedilen her 100 liralık gelirin yaklaşık 21 lirası, çeşitli para cezalarından oluştu.

Bütçe kanununda yıl için öngörülen toplam para cezası 245,4 milyar lira olarak belirlenmişti. Ancak Ocak-Aralık döneminde kesilen cezaların toplamı 1 trilyon 203,8 milyar liraya ulaştı. Bu devasa tutarın yaklaşık beşte biri, yani 261,7 milyar lira tahsil edilebildi.

Birgün'deki habere göre, Cezalar arasında vergi cezaları hâlâ en büyük paya sahip. Kesilen 717,8 milyar liralık vergi cezasının sadece 138,4 milyar lirası tahsil edildi, tahsilat oranı yüzde 19,3 seviyesinde kaldı. Buna karşın yıl sonu hedefi neredeyse tamamlandı ve öngörülen vergi cezası gelirinin yüzde 99,1’i bütçeye yansıtıldı. Yargı para cezalarında tahsilat yüzde 6, idari para cezalarında ise yüzde 15,8 olarak gerçekleşti.

İki katı trafik cezası kesildi

En kolay tahsil edilen ceza türü ise trafik cezaları oldu. 2025 yılı için hedeflenen 55 milyar 42 milyon liralık trafik cezası, yıl boyunca iki katının üzerinde kesildi ve toplam 111,2 milyar liraya ulaştı. Tahsilat oranı yüzde 62,6 seviyesinde gerçekleşirken, bütçeye 69,6 milyar lira gelir yazıldı.

Ekonomi yönetimi, bütçe açığı ve kamu gelirlerinde öngörülen hedeflerin tutturulmasında en hızlı çözümü para cezalarında bulmuş görünüyor. Vergi, ceza ve zamlarla yurttaş üzerindeki mali baskı artarken, bütçede para cezaları artık sadece ek gelir değil, görünür bir kalem haline geldi.

2025 bütçesindeki toplam gelir hedefi 12 trilyon 670,4 milyar lira iken, gerçekleşme 12 trilyon 537,8 milyar lira oldu. Toplam gelirlerde hedefin gerisinde kalınmasına karşın, para cezalarının bütçeye katkısı dikkat çekti.