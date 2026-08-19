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Kaynak: İHA

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 45 adet ateşli silah bulundu.

Alınan bilgilere göre, Türkiye’den yüklediği incirleri Bulgaristan güzergahını kullanarak Almanya’ya götürmek üzere gümrük alanına giriş yapan Türk plakalı tırın Türk vatandaşı sürücüsü, beyan evraklarını yetkililere sundu.

Risk değerlendirmesi doğrultusunda kapsamlı incelemeye sevk edilen tır, X-ray kontrolüne sokuldu. Cihazla yapılan taramada tırın muhtelif yerlerinde şüpheli yoğunluklar belirlendi. Ardından başlayan fiziki aramalarda; sürücü kabininin ön tarafı, alet deposu ve akü muhafazası gibi toplam 7 farklı gizli bölmeye saklanmış 45 adet tabanca ele geçirildi.

Yakalanan kaçak silahlara gümrük yetkililerince el konulurken, olayla bağlantılı olarak Haskovo Bölge Savcılığı denetiminde görevli bir gümrük uzmanı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan gümrük verilerine göre, Bulgaristan genelinde yürütülen denetimlerde son üç aylık periyotta toplam 1640 adet kaçak ateşli silah yakalaması gerçekleştirildi.