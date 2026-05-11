Türkiye’de bir ilk: 162 yıllık o bavulun içinden tarih çıktı

Kartepe Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen müzeye ilişkin konuşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'ye birçok eser kazandırdık ama bazı eserler var ki onlar metrekareyle ölçülmez, duygularla ifade edilir. Kartepe’de çok güçlü bir gönül bağımız var. Çerkes mimarisiyle bu binayı inşa ettik ancak içini Çerkes kültürüne gönül vermiş insanlar hayata geçirdi. Bu eser, büyük sürgünün ardından bugüne uzanan mücadelenin, köklü kültürün ve birlikteliğin bir yansımasıdır. Aslında bu eser, Türkiye’nin ve Türk milletinin kültürel zenginliğini oluşturan renklerden biridir. Bizi geleceğe taşıyacak, güçlü Kocaeli’yi ve dünyayla yarışan bir şehir vizyonunu oluşturacak birlikteliğin de bir parçasıdır. Bu nedenle çok kıymetlidir. Sadece bir eser değil, aynı zamanda bir birlikteliktir. Bu nedenle buraya sahip çıkmak, yaşatmak ve korumak gerekir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.