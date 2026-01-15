Eurovision Şarkı Yarışması, 2026 yılına yaklaşırken yine Avrupa gündeminin üst sıralarına yerleşti. Oy verme sisteminde yapılan değişiklikler, bazı ülkelerin yarışmadan çekilmesi ve kulislerde dolaşan iddialar, yarışmayı şimdiden tartışmaların odağına taşıdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye’de de tanıdık bir soru yeniden gündeme geldi: Türkiye bu yıl Eurovision’a katılacak mı?

Yanıt net: Türkiye, Eurovision 2026’ya da katılmayacak.

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision’da yer almıyor. Yarışmanın oylama sistemi ve organizasyon yapısına yönelik eleştiriler nedeniyle alınan bu karar, aradan geçen yıllara rağmen değişmiş değil. 2026 için de Türkiye’nin yarışmaya dönüşüne dair resmî bir açıklama ya da hazırlık bulunmuyor.

Buna rağmen Eurovision, Türkiye’de hâlâ yakından takip ediliyor. Sosyal medyada yarışmayla ilgili paylaşımlar, tahminler ve tartışmalar her yıl olduğu gibi bu yıl da hızla yayılıyor. Özellikle 2026 için açıklanan oylama sistemi değişiklikleri ve bazı ülkelerin yarışmayı boykot etme kararı, Türkiye’deki ilgiyi daha da artırmış durumda.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 2026 Eurovision’da yarı finallerde jüri oylarının yeniden devreye gireceğini, halk oylamasına ise sınırlamalar getirileceğini açıkladı. Amaç, yarışmanın daha adil ve şeffaf hale getirilmesi. Ancak bu değişiklikler, Eurovision’un uzun süredir tartışılan yapısını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye yarışmada yer almasa da, Eurovision her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de konuşulmaya devam edecek. Şarkılar, sahne şovları ve politik tartışmalar açıklanmadan bile, Eurovision 2026 şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.