Türk üniversitelerinin sıralaması açıklandı: Yıllar içindeki değişim şaşırttı

2011'DE İKİ ÜNİVERSİTE İLK 200'DEYDİ

Türk üniversitelerinin geçmiş yıllardaki dereceleri incelendiğinde 2011 sıralaması da öne çıkıyor.

Bu dönemde Bilkent Üniversitesi ile ODTÜ dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında bulunuyordu.

2027 listesinde ise Türkiye'nin en yüksek sıradaki üniversiteleri olan ODTÜ ve Koç Üniversitesi 326-350 bandında yer aldı.