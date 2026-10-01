Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE), 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nı açıkladı.
Türk üniversitelerinin sıralaması açıklandı: Yıllar içindeki değişim şaşırttı
Times Higher Education'ın 2027 Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Türkiye'den 4 üniversite dünyanın en iyi 500 yükseköğretim kurumu arasına girerken, ilk 1000'de 13 Türk üniversitesi yer aldı. Geçmiş yıllardaki sıralamalar ise dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.Kaynak: Diğer
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 118 ülkeden 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye'nin listeye giren üniversite sayısı bakımından 3. sıraya yükseldiğini bildirdi.
Türkiye'den 4 üniversite dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girerken, toplam 13 Türk üniversitesi ilk 1000 içinde kendisine yer buldu.
İLK 500'E 4 TÜRK ÜNİVERSİTESİ GİRDİ
2027 sıralamasında Türkiye'nin en yüksek derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Koç Üniversitesi elde etti.
ODTÜ ve Koç Üniversitesi 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400 aralığına girerken Boğaziçi Üniversitesi 401-450 bandında sıralandı.
Böylece ODTÜ, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı.
HEDEF İLK 100
YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalardaki konumuna ilişkin hedeflerini de açıkladı.
Özvar, Türkiye'den en az iki devlet ve iki vakıf üniversitesinin dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmesini hedeflediklerini belirtti.
2026'DA TABLO NASILDI?
Times Higher Education'ın 2026 sıralamasında Koç Üniversitesi 301-350 bandında bulunuyordu. ODTÜ ise 351-400 aralığında yer almıştı.
Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de 2026 listesinde dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmişti. Böylece 2026'da da Türkiye'nin ilk 500'de 4 üniversitesi bulunuyordu.
2025'TE 3 ÜNİVERSİTE İLK 500'DEYDİ
2025 yılı sıralamasında Koç Üniversitesi 351-400 bandında yer alırken ODTÜ de 351-400 aralığında bulunuyordu.
Sabancı Üniversitesi de ilk 500'e girerek Türkiye'nin bu seviyedeki üçüncü üniversitesi olmuştu.
2024 yılında da tablo benzerdi. Koç Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almıştı.
2015'TE ODTÜ İLK 100'E GİRMİŞTİ
Güncel sıralamalar geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında dikkat çeken bir tablo ortaya çıkıyor.
ODTÜ, THE'nin 2015 yılı için açıkladığı dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 100'e girmeyi başarmıştı.
Aynı dönemde Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi de dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer almıştı.
2011'DE İKİ ÜNİVERSİTE İLK 200'DEYDİ
Türk üniversitelerinin geçmiş yıllardaki dereceleri incelendiğinde 2011 sıralaması da öne çıkıyor.
Bu dönemde Bilkent Üniversitesi ile ODTÜ dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında bulunuyordu.
2027 listesinde ise Türkiye'nin en yüksek sıradaki üniversiteleri olan ODTÜ ve Koç Üniversitesi 326-350 bandında yer aldı.