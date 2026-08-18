Patronlar Dünyası’ndan Burçin Uysal’ın haberine göre Tosyalı Holding’in Cezayir’in Oran eyaletine bağlı Bethioua kentinde konumlanan çelik yatırımı, küresel demir-çelik sanayisinde ismini duyurdu.
Türk şirketten Cezayir’de dünya rekoru: Tek modülde 250 ton üretim
Tosyalı Holding’in Cezayir’deki çelik tesisi, Mayıs 2026’da tek Midrex modülünde 248 bin 601 ton doğrudan indirgenmiş demir üreterek dünya rekoru kırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Tosyalı Cezayir tesisinde yer alan ikinci doğrudan indirgeme (DRI) modülü, Mayıs 2026 döneminde gerçekleştirdiği 248 bin 601 tonluk imalatla, tek bir Midrex modülünün aylık bazda ulaştığı en yüksek üretim rakamına erişti.
Midrex Technologies verilerine göre fabrika, mayıs ayı boyunca saatte ortalama 334,1 ton üretim performansına sergiledi.
Bu sonuçla birlikte, aynı yılın ocak ayında elde edilen saatlik 328,6 tonluk önceki rekor geride bırakıldı.
İkinci DRI ünitesinin 2026’nın ilk beş ayındaki ortalama imalat hızı saatte 316,9 ton seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu değer, tesisin 2025 yılına ait 312,7 ton/saatlik ortalamasının ve 312,5 ton/saat olarak belirlenen tasarım kapasitesinin üzerine çıktı.
Yıllık 2,5 milyon ton imalat kapasitesi bulunan ikinci modül, hem sıcak hem soğuk doğrudan indirgenmiş demir elde edebilme özelliğine sahip.
Entegre sıcak taşıma altyapısı sayesinde imal edilen sıcak demir, zaman kaybetmeksizin elektrik ark ocağına sevk edilebiliyor.
Üretim hacminin yanı sıra dış ticaret verileriyle de öne çıkan Tosyalı Cezayir, ülkenin hidrokarbon dışındaki en büyük ihracatçısı konumunu sürdürüyor.
Şirket, Nisan 2025’te ulaştığı 95 milyon dolarlık aylık net dış satım geliriyle kendi rekorunu yenilemişti.
Tesisin ihraç kalemleri arasında inşaat demiri, tel çubuk, spiral boru, çelik levha ve yassı çelik mamulleri yer alıyor.
Fabrikanın Avrupa kıtasına olan coğrafi yakınlığı lojistik açıdan önemli bir üstünlük sunuyor.
Asya merkezli sevkiyatların varış süresi yaklaşık 40 günü bulurken, Cezayir’den yola çıkan çelik ürünleri Avrupa’daki alıcılara yaklaşık üç gün içinde ulaştırılabiliyor.
Tosyalı Cezayir’in ikinci DRI modülü, tam kapasiteyle çalıştığı ilk takvim yılı olan 2025’te 2,43 milyon tonluk üretime imza atarak tek bir doğrudan indirgeme ünitesinde yıllık bazda dünya rekorunun sahibi olmuştu.
Aynı dönemde tesis bünyesindeki ilk DRI modülü ise küresel ölçekte en yüksek üretim yapan üçüncü tesis olarak kayıtlara geçmişti.
Şirketin geçmiş dönem verilerine göre söz konusu üretim tesisi, 2020 yılında 2,23 milyon ton ve 2021 yılında 2,28 milyon ton imalat gerçekleştirerek o yıllarda da dünya DRI üretim rekorlarını elde etmişti.