Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türk savunma sanayisinden kritik hamle

Türk savunma sanayisinden kritik hamle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen MARLİN SİDA, yerli ve milli akıllı dip mayını MALAMAN'ı başarıyla denize bırakarak mayın harbi yeteneği kazandı. Böylece Türkiye, İDA'larıyla mayın dökebilen dünyadaki sınırlı ülkeler arasındaki yerini pekiştirdi.

Kaynak: AA
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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 1

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı olan MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), deniz savunmasında stratejik bir dönüm noktasını geride bıraktı.

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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 2

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, SEFİNE Tersanesi ve ASELSAN iş ortaklığıyla geliştirilen MARLİN platformu, yürütülen son entegrasyon çalışmalarıyla birlikte insansız mayın harbi icra edebilecek yeteneğe ulaştı.

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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 3

MALAMAN AKILLI DİP MAYINI İLE Başarılı TEST

SEFİNE Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi (SİSAM) ile Koç Savunma işbirliğinde yürütülen yaklaşık bir yıllık süreçte, Türkiye’nin ilk yerli akıllı dip mayını olan MALAMAN’ın MARLİN üzerinden denize dökülmesine yönelik sistemler geliştirildi.

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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 4

Tasarım, üretim ve yazılım aşamalarının ardından eğitim maksatlı MALAMAN mayınıyla gerçekleştirilen testlerde; MARLİN SİDA'nın hem otonom hem de uzaktan kontrollü modlarda mayın döküş görevini eksiksiz yerine getirdiği doğrulandı.

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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 5

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İÇİN ÖNEMLİ KUVVET ÇARPANI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen görev planlama arayüzleri ve otonom döküş algoritmaları sayesinde MARLİN, modüler mimarisini bir kez daha kanıtladı.

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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 6

Geleceğin deniz harbi konseptinde yüksek gizlilik, düşük risk, operasyonel esneklik ve sürat sağlayacak olan bu yeteneğin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin mavi vatandaki caydırıcılığına önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sunması hedefleniyor.

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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 7
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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 8
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Türk savunma sanayisinden kritik hamle - Resim: 9
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