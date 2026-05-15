Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezonun beşinci ayağı Autodrom Most Pisti'nde yapılacak (WSBK) hafta sonu.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing ekibiyle 54 numaralı Yamaha YZF-R1 ile yarın TSİ 15.00'te ilk yarışa çıkacak hafta sonu etabında start.

Sofuoğlu 17 Mayıs Pazar günü TSİ 12.10'da superpole yarışına çıkacak, TSİ 16.30'da ikinci ana yarışta mücadele edecek hafta sonu programı kapsamında yer alacak yarışlarda.

CAN ÖNCÜ DE ÇEKYA'DA YARIŞACAK

Milli motosikletçi Can Öncü de hafta sonu Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayağında Autodrom Most Pisti'nde gaza basacak.

Pata Yamaha Ten Kate takımı ile yarışan Can Öncü de hafta sonunun ilk yarışına yarın TSİ 13.30'da, ikinci ana yarışına ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te start yapacak.