Türk markaları teker teker mağazalarını kapatıyor: Ülkeden çekiliyorlar

MADAME COCO 29 MAĞAZASINI KAPATIYOR

Rusya pazarına Şubat 2023'te giren Madame Coco, kısa sürede mağaza sayısını 29'a çıkardı. Ancak şirket, ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Kapanışların 2026 sonbaharına kadar tamamlanması bekleniyor.

Şirketin maliyetleri azaltmak amacıyla bazı AVM yönetimleriyle kira indirimi için yaptığı görüşmelerden ise büyük ölçüde sonuç alınamadı. Madame Coco, 2025'in başında Rusya'da 20 yeni mağaza açmayı planlıyordu. Ancak şirket yaklaşık bir buçuk yıl içinde pazardan çıkış kararı aldı.

Azalan AVM trafiği ve tüketici talebinin yanı sıra yüksek kira ve kredi maliyetlerinin de karar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.