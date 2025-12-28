Yüksek faiz etkisiyle değer kaybı hızı yavaşlasa da Türk lirası, 2025 yılında dünyada yine son sıralarda yer aldı.

Bloomberg verilerine göre, dünya genelinde 2025 yılında dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi, yüzde 29'luk kayıpla Arjantin pesosu oldu. Ülkede kasımda yıllık tüketici enflasyonu, yüzde 31,4 olmuştu.

Dolar karşısında en kötü performans gösteren ikinci para birimi ise, yüzde 17,5'lik kayıpla Türk lirası oldu. Türkiye'de kasımda yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,1 oldu.

ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerinin göstergesi olan dolar endeksi bu yıl yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Bu dönemde birçok gelişen ülke para birimi de dolar karşısında değer kazandı ancak yüksek enflasyona sahip Arjantin ve Türkiye'de tablo farklı oldu.

En kötü performans gösterenler listesinde yüzde 5,2'lik kayıpla Sri Lanka rupisi üçüncü, Hindistan rupisi yüzde 4,7'lik kayıpla dördüncü, Endonezya rupisi yüzde 3,9'luk kayıpla beşinci, Filipin pesosu yüzde 1,6'lık kayıpla altıncı, Pakistan rupisi yüzde 0,6'lık kayıpla yedinci sırada yer aldı.

RUS RUBLESİ İLK SIRADA

En iyi performans gösteren para birimleri sıralamasında ise Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 47'lik kazançla ilk sırada yer aldı. Rusya'da yüksek reel faiz ve Ukrayna'da barış için ABD ile yapılan müzakereler, rubledeki değer kazancında etkili oldu.

Macar fronti yüzde 20,9'luk kazançla listede ikinci, Kolombiya pesosu yüzde 19,2'lik kazançla üçüncü, Çek korunası yüzde 18,1'lik kazançla dördüncü, Meksika pesosu yüzde 16,3'lük kazançla beşinci, Polonya zlotisi yüzde 15,4'lük kazançla altıncı oldu.

Gazze, Batı Şeria, Yemen, Lübnan, Suriye ve İran'a saldırı düzenlediği yılda İsrail'in para birimi şekel, Adolar karşısında yüzde 13,8'lik kazançla yedinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'in para birimi yuan, dolar karşısında yüzde 4,2'lik kazanca imza attı.