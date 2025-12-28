Yeniçağ Gazetesi
28 Aralık 2025 Pazar
İstanbul
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir dönemin seks sembolü olan Fransız yıldız, son yılllarını hayvan hakları mücadelesine adamıştı. Vakfı tarafından duyurulan ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Hande Karacan
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Dünya sinemasının en ikonik isimlerinden Fransız oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, başında bulunduğu vakıf açıkladı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bardot, son aylarda üst üste iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Hakkında ölüm söylentileri çıksa da, sağlığının iyi olduğunu kendisi belirtmişti.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Ekim ayında ciddi bir operasyon geçirdiği belirtilerek hastaneye yatırılan efsane yıldız hakkında yeniden ölüm iddiaları ortaya atılmıştı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bardot, ardından yaptığı açıklamada “Ölmedim, gayet iyiyim. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok” demişti.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Hayatının son dönemlerinde kalabalıklardan uzaklaşan ve kendini hayvan hakları savunuculuğuna adayan ünlü isim, Saint-Tropez’deki evinde yaşarken sağlık durumu kötüleşince Toulon’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Ameliyat geçirdiği belirtilen Bardot’un sağlık durumunun doktorlarca yakından izlendiği ifade ediliyordu.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bir dönemin en büyük seks sembolü olan sarışın yıldız, kariyerinin ilerleyen yıllarında kamuoyundan uzaklaşsa da hayvan hakları konusundaki açıklamaları ve öncülük ettiği eylemlerle gündemde kalmıştı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Hayvan hakları vakfı da kuran Bardot, sağlığı bozulsa dahi vakıf çalışmalarıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki zor durumdaki hayvanları kurtarmaya devam etmişti.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bardot’nun hayatındaki bu köklü değişimin, son filminin setinde karşılaştığı bir keçiyi kesilmekten kurtarmak için satın alıp otel odasında beslemesiyle başladığı biliniyor. Bu olaydan sonra ömrünü hayvan haklarına adamıştı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

28 Eylül 1934’te Paris’te doğan Brigitte, önce Paris Ulusal Müzik ve Dans Konservatuvarı’nda bale eğitimi aldı. 15 yaşındayken Fransız Elle dergisinin kapağına çıkarak modellikte dikkat çekmeye başlamıştı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Oyunculuk kariyeri 1952’de çeşitli filmlerle başlasa da, 1953’te Cannes Film Festivali’nde sahilde küçük bir bikiniyle poz vermesiyle geniş kitlelerin ilgisini çekmişti.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bardot, 1956’da kocası Roger Vadim’in yönettiği “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filminde başrol oynadı. Hollywood sansürüne rağmen ABD’de en yüksek hasılat yapan yabancı film olmuştu.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bu yapımla uluslararası yıldızlığa ulaşmıştı.1973’te oyunculuğu bırakan ve “BB” kısaltmasıyla anılan efsane isim, geride 45’ten fazla film ile 70 şarkı bıraktı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Brigitte Bardot; Roger Vadim (1952-1957), Jacques Charrier (1959-1962), Gunter Sachs (1966-1969) ve Bernard d’Ormale (1992-günümüz) ile dört kez evlendi. İkinci eşinden, bugün 65 yaşında olan oğlu Nicolas-Jacques Charrier dünyaya geldi.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

1973’te sinemayı bıraktıktan sonra hayatını hayvan haklarına adadı ve 1986’da Brigitte Bardot Vakfı’nı kurdu.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Vejetaryen olan yıldız, düzenli olarak hayvan hakları kampanyaları düzenledi.2013’te Lyon’daki hayvanat bahçesinde iki yaşlı filin tedavisi reddedilince Rus vatandaşlığı talep ederek Fransa’yı terk etmek istemiş, ülkeyi “hayvan mezarlığı” diye nitelendirmişti.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Sonunda davayı kazanarak iki eski sirk filini kurtarmıştı.2001’de ise Bükreş’teki 300 bin sokak köpeğini kısırlaştırıp sahiplendirmek için iki yılda 96 bin 671 sterlin bağış yapmıştı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Brigitte Bardot'un hayatı, hem büyüleyici hem de tartışmalı olaylarla dolu. İşte bazı çarpıcı bilgiler:

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Hayvan hakları tutkusu — Son filminin setinde bir keçinin kesilmesini önlemek için hayvanı satın alıp otel odasında beslemesi, hayatını tamamen değiştirdi. Bu olaydan sonra vejetaryen oldu ve hayvanları insanlardan daha çok sevdiğini söyledi.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Komik bir dava — 1989'da komşusunun eşeğinin kendi yaşlı dişi eşeğine fazla ilgi göstermesi üzerine eşeği kısırlaştırttı. Komşu dava açtı ama Bardot kazandı ve karşı taraf tazminat ödemek zorunda kaldı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Siyasi tartışmalar — 1990'lardan itibaren aşırı sağ görüşleriyle gündeme geldi; göç, İslam ve dini hayvan kesimlerini eleştiren açıklamaları nedeniyle Fransa'da 5-6 kez "ırkçı nefret suçu"ndan para cezasına çarptırıldı. Halal kesimi ve Eid kurbanını sert şekilde eleştirdi.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

#MeToo yorumu — 2018'de #MeToo hareketini "ikiyüzlü ve gülünç" bulduğunu söyledi; oyuncuların rol kapmak için yapımcılarla flört ettiğini, kendisine yapılan iltifatları ise "hoş" bulduğunu belirtti.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Marianne sembolü — 1969'da yüzü, Fransa Cumhuriyeti'nin sembolü Marianne'in büstüne model oldu; bu heykeller şehir salonlarında, pullarda ve paralarda kullanıldı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Erken keşif — 15 yaşındayken Elle dergisi kapağına çıkmasıyla dikkat çekti ve sinema teklifleri aldı. Bale eğitimi almıştı ama sol gözündeki ambliyopi (tembel göz) nedeniyle profesyonel bale kariyeri yapamadı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Oğluna bakış — Anılarında oğlu Nicolas'ı "tümör" gibi tarif etmiş ve "bir köpek yavrusu doğurmayı tercih ederdim" demişti; oğlu bu yüzden dava açıp kazandı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Fok avı protestosu — 1977'de Kanada'da buzullar üzerinde bebek fokların avlanmasını protesto etti; bu kampanya uluslararası dikkat çekti ve fok ürün ithalatını etkiledi.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu

Bardot, sinemanın özgür ruhlu ikonu olmaktan hayvan haklarının tutkulu savunucusuna ve tartışmalı bir figüre dönüşerek unutulmaz bir miras bıraktı.

Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot'tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sine
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 41
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 42
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 43
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 44
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 45
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 46
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 47
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 48
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 49
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 50
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 51
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 52
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 53
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 54
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 55
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 56
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 57
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 58
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 59
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 60
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 61
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 62
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 63
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 64
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 65
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu - Resim: 66
