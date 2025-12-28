Dünya sinemasının en ikonik isimlerinden Fransız oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini, başında bulunduğu vakıf açıkladı.
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’tan acı haber: Ve Tanrı Kadını Yarattı'nın yıldızı 91 yaşında aramızdan ayrıldı:Hayvanların dostu, Sinemanın ikonu
Dünya sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir dönemin seks sembolü olan Fransız yıldız, son yılllarını hayvan hakları mücadelesine adamıştı. Vakfı tarafından duyurulan ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.Hande Karacan
Bardot, son aylarda üst üste iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Hakkında ölüm söylentileri çıksa da, sağlığının iyi olduğunu kendisi belirtmişti.
Ekim ayında ciddi bir operasyon geçirdiği belirtilerek hastaneye yatırılan efsane yıldız hakkında yeniden ölüm iddiaları ortaya atılmıştı.
Bardot, ardından yaptığı açıklamada “Ölmedim, gayet iyiyim. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok” demişti.
Hayatının son dönemlerinde kalabalıklardan uzaklaşan ve kendini hayvan hakları savunuculuğuna adayan ünlü isim, Saint-Tropez’deki evinde yaşarken sağlık durumu kötüleşince Toulon’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.
Ameliyat geçirdiği belirtilen Bardot’un sağlık durumunun doktorlarca yakından izlendiği ifade ediliyordu.
Bir dönemin en büyük seks sembolü olan sarışın yıldız, kariyerinin ilerleyen yıllarında kamuoyundan uzaklaşsa da hayvan hakları konusundaki açıklamaları ve öncülük ettiği eylemlerle gündemde kalmıştı.
Hayvan hakları vakfı da kuran Bardot, sağlığı bozulsa dahi vakıf çalışmalarıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki zor durumdaki hayvanları kurtarmaya devam etmişti.
Bardot’nun hayatındaki bu köklü değişimin, son filminin setinde karşılaştığı bir keçiyi kesilmekten kurtarmak için satın alıp otel odasında beslemesiyle başladığı biliniyor. Bu olaydan sonra ömrünü hayvan haklarına adamıştı.
28 Eylül 1934’te Paris’te doğan Brigitte, önce Paris Ulusal Müzik ve Dans Konservatuvarı’nda bale eğitimi aldı. 15 yaşındayken Fransız Elle dergisinin kapağına çıkarak modellikte dikkat çekmeye başlamıştı.
Oyunculuk kariyeri 1952’de çeşitli filmlerle başlasa da, 1953’te Cannes Film Festivali’nde sahilde küçük bir bikiniyle poz vermesiyle geniş kitlelerin ilgisini çekmişti.
Bardot, 1956’da kocası Roger Vadim’in yönettiği “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filminde başrol oynadı. Hollywood sansürüne rağmen ABD’de en yüksek hasılat yapan yabancı film olmuştu.
Bu yapımla uluslararası yıldızlığa ulaşmıştı.1973’te oyunculuğu bırakan ve “BB” kısaltmasıyla anılan efsane isim, geride 45’ten fazla film ile 70 şarkı bıraktı.
Brigitte Bardot; Roger Vadim (1952-1957), Jacques Charrier (1959-1962), Gunter Sachs (1966-1969) ve Bernard d’Ormale (1992-günümüz) ile dört kez evlendi. İkinci eşinden, bugün 65 yaşında olan oğlu Nicolas-Jacques Charrier dünyaya geldi.
1973’te sinemayı bıraktıktan sonra hayatını hayvan haklarına adadı ve 1986’da Brigitte Bardot Vakfı’nı kurdu.
Vejetaryen olan yıldız, düzenli olarak hayvan hakları kampanyaları düzenledi.2013’te Lyon’daki hayvanat bahçesinde iki yaşlı filin tedavisi reddedilince Rus vatandaşlığı talep ederek Fransa’yı terk etmek istemiş, ülkeyi “hayvan mezarlığı” diye nitelendirmişti.
Sonunda davayı kazanarak iki eski sirk filini kurtarmıştı.2001’de ise Bükreş’teki 300 bin sokak köpeğini kısırlaştırıp sahiplendirmek için iki yılda 96 bin 671 sterlin bağış yapmıştı.
Brigitte Bardot'un hayatı, hem büyüleyici hem de tartışmalı olaylarla dolu. İşte bazı çarpıcı bilgiler:
Hayvan hakları tutkusu — Son filminin setinde bir keçinin kesilmesini önlemek için hayvanı satın alıp otel odasında beslemesi, hayatını tamamen değiştirdi. Bu olaydan sonra vejetaryen oldu ve hayvanları insanlardan daha çok sevdiğini söyledi.
Komik bir dava — 1989'da komşusunun eşeğinin kendi yaşlı dişi eşeğine fazla ilgi göstermesi üzerine eşeği kısırlaştırttı. Komşu dava açtı ama Bardot kazandı ve karşı taraf tazminat ödemek zorunda kaldı.
Siyasi tartışmalar — 1990'lardan itibaren aşırı sağ görüşleriyle gündeme geldi; göç, İslam ve dini hayvan kesimlerini eleştiren açıklamaları nedeniyle Fransa'da 5-6 kez "ırkçı nefret suçu"ndan para cezasına çarptırıldı. Halal kesimi ve Eid kurbanını sert şekilde eleştirdi.
#MeToo yorumu — 2018'de #MeToo hareketini "ikiyüzlü ve gülünç" bulduğunu söyledi; oyuncuların rol kapmak için yapımcılarla flört ettiğini, kendisine yapılan iltifatları ise "hoş" bulduğunu belirtti.
Marianne sembolü — 1969'da yüzü, Fransa Cumhuriyeti'nin sembolü Marianne'in büstüne model oldu; bu heykeller şehir salonlarında, pullarda ve paralarda kullanıldı.
Erken keşif — 15 yaşındayken Elle dergisi kapağına çıkmasıyla dikkat çekti ve sinema teklifleri aldı. Bale eğitimi almıştı ama sol gözündeki ambliyopi (tembel göz) nedeniyle profesyonel bale kariyeri yapamadı.
Oğluna bakış — Anılarında oğlu Nicolas'ı "tümör" gibi tarif etmiş ve "bir köpek yavrusu doğurmayı tercih ederdim" demişti; oğlu bu yüzden dava açıp kazandı.
Fok avı protestosu — 1977'de Kanada'da buzullar üzerinde bebek fokların avlanmasını protesto etti; bu kampanya uluslararası dikkat çekti ve fok ürün ithalatını etkiledi.
Bardot, sinemanın özgür ruhlu ikonu olmaktan hayvan haklarının tutkulu savunucusuna ve tartışmalı bir figüre dönüşerek unutulmaz bir miras bıraktı.