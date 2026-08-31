TUSAŞ çatısı altında üretilen HÜRJET projesinde seri üretim aşamasındaki ilk uçak son montaj hattından inerek uçuşunu başarıyla tamamladı.
Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk seri üretim HÜRJET, yer ile taksi testlerini tamamlamasının ardından 18 dakikalık başarılı bir ilk uçuş gerçekleştirdi.Haber Merkezi
Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan jet eğitim uçağının bu tarihi ilk test uçuşuna, geliştirme sürecinde kullanılan ilk prototip HÜRJET de eşlik etti.
SERİ ÜRETİM HÜRJET TEST UÇUŞUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI
2017 yılında başlatılan proje kapsamında 25 Nisan 2023 tarihinde ilk prototip uçuşu icra edilmişti.
İki prototiple sürdürülen uçuş ve geliştirme testlerinde süpersonik hıza ulaşarak ses üstü uçuş kabiliyetini kanıtlayan HÜRJET, elde ettiği bu başarıların ardından seri üretim bandına taşındı.
Seri üretimin ilk meyvesi olan uçak, pistteki yer ve taksi testlerinin ardından 18 dakika boyunca havada kalarak sistemlerini test etti.
HAVA KUVVETLERİNE İLK ETAPTA 6 ADET TESLİMAT YAPILACAK
HÜRJET programı çerçevesinde teslimat konfigürasyonuna sahip uçakların montaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta 6 adet HÜRJET'in üretimi ve teslimatı planlanıyor.
DENİZ KONUŞLU VARYANT VE İHRACAT HEDEFLERİ
Türkiye'de ve uluslararası arenada büyük ilgi gören HÜRJET için geniş kapsamlı planlar yürütülüyor.
İspanya ile imzalanan 30 adetlik satış anlaşmasının yanı sıra TUSAŞ, uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilecek deniz konuşlu varyant üzerinde de çalışıyor.
Hafif taarruz ve çok amaçlı görevler için tasarlanan deniz versiyonunun 1.060 deniz mili (yaklaşık 1.960 kilometre) operasyon yarıçapına sahip olması hedefleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak HÜRJET'in test uçuşunu paylaştı.
Görgün şu ifadeleri kullandı:
"HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün millî havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek.
Bu gururda emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.
30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."
İşte Görgün'ün paylaştığı HÜRJET'in test anları...