Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu

Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk seri üretim HÜRJET, yer ile taksi testlerini tamamlamasının ardından 18 dakikalık başarılı bir ilk uçuş gerçekleştirdi.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 1

TUSAŞ çatısı altında üretilen HÜRJET projesinde seri üretim aşamasındaki ilk uçak son montaj hattından inerek uçuşunu başarıyla tamamladı.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 2

Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan jet eğitim uçağının bu tarihi ilk test uçuşuna, geliştirme sürecinde kullanılan ilk prototip HÜRJET de eşlik etti.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 3

SERİ ÜRETİM HÜRJET TEST UÇUŞUNU BAŞARIYLA TAMAMLADI

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 4

2017 yılında başlatılan proje kapsamında 25 Nisan 2023 tarihinde ilk prototip uçuşu icra edilmişti.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 5

İki prototiple sürdürülen uçuş ve geliştirme testlerinde süpersonik hıza ulaşarak ses üstü uçuş kabiliyetini kanıtlayan HÜRJET, elde ettiği bu başarıların ardından seri üretim bandına taşındı.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 6

Seri üretimin ilk meyvesi olan uçak, pistteki yer ve taksi testlerinin ardından 18 dakika boyunca havada kalarak sistemlerini test etti.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 7

HAVA KUVVETLERİNE İLK ETAPTA 6 ADET TESLİMAT YAPILACAK

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 8

HÜRJET programı çerçevesinde teslimat konfigürasyonuna sahip uçakların montaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 9

Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim ihtiyacını karşılamak üzere ilk etapta 6 adet HÜRJET'in üretimi ve teslimatı planlanıyor.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 10

DENİZ KONUŞLU VARYANT VE İHRACAT HEDEFLERİ

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 11

Türkiye'de ve uluslararası arenada büyük ilgi gören HÜRJET için geniş kapsamlı planlar yürütülüyor.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 12

İspanya ile imzalanan 30 adetlik satış anlaşmasının yanı sıra TUSAŞ, uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilecek deniz konuşlu varyant üzerinde de çalışıyor.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 13

Hafif taarruz ve çok amaçlı görevler için tasarlanan deniz versiyonunun 1.060 deniz mili (yaklaşık 1.960 kilometre) operasyon yarıçapına sahip olması hedefleniyor.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 14

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak HÜRJET'in test uçuşunu paylaştı.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 15

Görgün şu ifadeleri kullandı:

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 16

"HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 17

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 18

İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün millî havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 19

Bu gururda emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 20

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 21

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 22

İşte Görgün'ün paylaştığı HÜRJET'in test anları...

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Türk havacılığında kritik eşik aşıldı: Envantere girecek seri üretim HÜRJET göklerle buluştu - Resim: 23
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