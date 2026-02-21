Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Türk Hava Kurumu’nda meydana gelen yeni üst düzey değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı.

TÜRK HAVA KURUMU'NDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Yıldız, yıllardır kayyım heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'nda Kayyım Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine Doç. Dr. Akın Ünal’ın atandığını, görevden alınan bir üyenin yerine de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin eski rektörü olan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Hüseyin Karaman atandığını duyurdu.

Öte yandan değişikliğin, İçişleri Bakanlığı'ndaki değişikliklerden sonra olması dikkat çekti.

Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Yıllardır kayyım heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu'nda yine değişiklik oldu.

Kayyım Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine Doç. Dr. Akın Ünal, görevden alınan bir üyenin yerine de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin eski Rektörü olan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Hüseyin Karaman atandı.”