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Kaynak: Haber Merkezi

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde çıkan ormanları ile 3 gündür mücadele ediliyor. Yangının vurduğu Antalya'dan bugün acı haber geldi. 1 kişi hayatını kaybetti.

3 gün önce sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada ilerleyen yangına orman ve itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşlar ve hayvanları tahliye edildi.

EKİPLERE YARDIMCI OLURKEN FENALAŞTI

Yeşilkaraman Mahallesi’nde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürmek için ekiplerin çalışmalarına katıldı. Kahya ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı.

Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.