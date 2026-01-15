DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sözcü TV'nin 'Liderler Özel' programında, geçtiğimiz hafta Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında meydana gelen gerilim hakkında ve Türkiye'de ilerletilen barış süreci hakkında gündem olacak önemli açıklamalarda bulundu.

Halep'te meydana gelen olayların Suriye yönetimi ve Suriye'deki Kürtlerin meselesi olduğunu ifade eden Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının SDG'yi kapsamadığını iddia etti.

“SİLAH BIRAKANLAR KENDİ KAMPLARINA GERİ DÖNDÜ”

Öte yandan Bakırhan, Türkiye’de yürütülen süreç hakkında, insanların barış sürecine inanmadığını iddia ederek, silah bırakan teröristlerin, Türkiye'ye entegre edilmedikleri iddiasıyla kendi kamplarına geri döndüğünü açıkladı.

Bakırhan yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Burada çözüm sürecini bir rayına koyalım. Hala insanlar inanmıyor, hala güvenmiyor. Hala adımlar atılmış değil. Hala, silahı bırakanlar kendi kamplarına geri döndü. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye, silah bırakanların gelip sosyal ve siyasal yaşama katılacağını söylüyordu. Ama ortada herhangi bir adım yok. Tek taraflı olarak ciddi ve tarihi adımlar atılmış durumda. Henüz burada verilen sözler yerine getirilmemişken, basit bir özel yasa çıkarılmamışken Suriye'yi merkeze almak, Suriye'deki SDG'yi merkeze almak gerçekçi değil.”

Halep’in Suriye'nin bir kenti olduğunu söyleyen Bakırhan, “Farklı inançların, kimliklerin yüzyıllardır birlikte yaşadığı, çok stratejik, çok önemli bir kenttir. Ancak SDG, Suriyeli bir örgüttür. Suriye menşelidir” dedi.

"HAKAN FİDAN SURİYE'NİN BAKANI GİBİ KONUŞUYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamaları da eleştiren Bakırhan, Şara hükümetinin şu anda Suriye'de yönetimde olduğunu ifade ederek, “Şara konuşsa anlarsınız. Mazlum Abdi konuşursa dersiniz ki SDG'nin yöneticisidir, doğal. Ama yani Sayın Fidan'ın her seferinde Suriye'nin bir bakanı gibi konuşması gerçekten anlaşılır değildir" sözlerini sarf etti.

"27 ŞUBAT ÇAĞRISI BÜTÜN COĞRAFYADAKİ KÜRTLERİ İLGİLENDİRMİYOR"

Türkiye'de yürütülen barış süreci kapsamında Öcalan'ın 27 Şubat'ta gerçekleştirdiği PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını bırakmasına yönelik çağrısının iddiaların aksine SDG'yi kapsamadığını iddia etti.

“SDG'ye dair Öcalan tarafından herhangi bir şeyin söylenmediği ortada” diyen Bakırhan, “Bu çağrının dünyadaki bütün Kürtleri ilgilendirdiği söylenebilir mi? Akılsızlıktır. Suriye başka bir egemen; başka bir ülke. Irak başka. Benim demek istediğim şudur: yapılan 27 Şubat çağrısında bizim yaptığımız görüşmede, bu süreç bütün coğrafyadaki Kürtleri ilgilendiriyor diye bir şey çıkmadı” dedi.

“Öcalan adada değil mi? Niye devlet bizi bu kadar zorluyor?” diyen Bakırhan, “Bir devlet yetkilisi gider. Biz 27 Şubat çağrısını getirdik değil mi? Der ki; "Bu çağrı Suriye içindir." Madem Öcalan söylemiş, biz de inkar ediyorsak. Madem devlet Öcalan'ın söylediğini biliyorsa niye aylardır biz bunu tartışıyoruz?” dedi.

“TÜRKİYE’YE NE SDG’DEN?”

Şam yönetiminin SDG'nin silahlarını elinde tutmasını istediğini öne süren Bakırhan, bu meselenin Suriye'ye ait bir mesele olduğunu ve oradaki öznelerin çözmesi gerektiğini söyledi.

Bakırhan, şunları söyledi, "Türkiye'ye ne SDG'den? Suriye'nin bir meselesi bu; buna Suriye Devleti karar vermeli. Türkiye neyin derdine düşmüş de silah bıraksın diyor? Şam'ın Şara'nın sorunu olmayan bir mesele niye bizim sorunumuz oluyor? SDG'den buraya bir tehdit yok. Kendini Selefi güçlere karşı korumaya çalışıyor."