Kaynak: Haber Merkezi

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Soyer, belediye başkanlığı makamının asıl sahibinin seçmen olduğunu ifade etti.

'PARTİNİZDEN AYRILIYORSANIZ MAKAMDAN DA AYRILIRSINIZ'

Soyer, "Partinizden ayrılıyorsanız, partinizle aldığınız oylarla oturduğunuz makamdan da ayrılırsınız, emanete ihanet etmemiş olursunuz Aksi hak ihlali değilse, en hafif tabiriyle seçmenin iradesine sadakatsizliktir” ifadelerini kullandı.

'CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇMESİNİN ARKASINDAKİ NİYETİ İTİRAF ETMİŞ'

“Cemil Tugay aslında bu sadakatsizliğin arkasındaki niyeti de açıkça itiraf etmiş” diyen Soyer, “Türkiye zaten AKP tarafından yönetiliyor' demiş. 24 yıllık İzmir hikayesini hiç anlamadığını, 'muhalif' olmanın ne demek olduğunu bilmediğini göstermiş" dedi.

Tunç Soyer'in açıklaması, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Soyer, siyasi parti değiştirmenin hukuken mümkün olduğunu belirterek şunları kaydetti, "Fakat belediye başkanlığı için bir siyasi parti çatısı altında alınan yüz binlerce oyun yarışılan rakip partiye taşınması kişisel bir hak olarak kabul edilemez. Çünkü seçimle oturtulan makamın asıl sahibi seçmendir. Başkan sadece temsil yetkisini devralmıştır. Vekalet hak sahibi gibi tasarruf etme imkânı vermez. Partinizden ayrılıyorsanız, partinizle aldığınız oylarla oturduğunuz makamdan da ayrılırsınız, emanete ihanet etmemiş olursunuz."