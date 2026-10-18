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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacağı belirtilen parlamento seçimleri öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya desteğini açıkladı. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli seçmenlere seslenen Trump, Netanyahu dışında bir ismin başbakanlığa gelmesini istemediğini belirtti.

Trump, seçim sonucunu ABD'nin İran'a yönelik politikalarıyla ilişkilendirirken Tahran yönetimine yönelik askerî tehditlerini de yineledi.

"NETANYAHU DIŞINDA HERHANGİ BİRİ YANLIŞ TERCİH OLUR"

İsrail halkına hitaben yayımladığı mesajda Netanyahu'nun liderliğini öven Trump, ABD ile İsrail arasındaki iş birliğinin devamı için mevcut başbakanın görevini sürdürmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu dışında bir ismin seçilmesinin Washington'ı İran karşısında tek başına hareket etmek zorunda bırakabileceğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı: "İsrail yanlış bir lideri seçerse, ki bu Bibi dışında herhangi biri olur, Amerika bu işi kendi başına yapmak zorunda kalacak. Ben de bunu yapmaya pek hevesli değilim."

NETANYAHU'YU İRAN POLİTİKASI ÜZERİNDEN ÖVDÜ

Trump, Netanyahu'nun İran'a karşı izlediği politikaları överek İsrail Başbakanı'nı ABD açısından önemli bir ortak olarak tanımladı. Netanyahu'nun hem askerî mücadelede hem de diplomatik süreçlerde etkili olduğunu savunan Trump, kendisini güçlü ve cesur bir lider olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı'nın ülke içindeki siyasi baskılara rağmen görevini sürdürdüğünü belirten Trump, Netanyahu'nun liderliğine duyduğu güveni dile getirdi.

İRAN'A YENİ TEHDİT: "YAKINDA İŞİ BİTİRECEĞİZ"

Açıklamasında İran yönetimini de hedef alan Trump, Tahran'ın ABD ve İsrail karşıtı politikalarını değiştirmesi gerektiğini savundu. İran'ın askerî ve ekonomik kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını ileri süren ABD Başkanı, şu sözlerle tehditte bulundu: "İran hem askerî hem de finansal olarak sistemli bir şekilde yok edildi. Tutumlarını hızla değiştirmedikleri takdirde yakında bu işi bitireceğiz." Trump'ın açıklaması, Netanyahu'ya verdiği siyasi desteği İran'a yönelik askerî politikalarla ilişkilendirdiğini gösterdi.

"NETANYAHU'YU TAM VE EKSİKSİZ DESTEKLİYORUM"

İsrail seçimlerine ilişkin tutumunu açıkça ortaya koyan Trump, Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını desteklediğini belirtti. ABD Başkanı, "İsrail Başbakanlığı için yaklaşan seçim yarışında Bibi Netanyahu'yu tam ve eksiksiz destekliyorum" ifadelerini kullandı. Trump, mesajını "Bibi Netanyahu sizi asla yarı yolda bırakmayacak" sözleriyle tamamladı.

GÖZLER 27 EKİM'DEKİ SEÇİMLERDE

Haberde aktarılan seçim takvimine göre İsrailli seçmenlerin 27 Ekim'de sandık başına gitmesi bekleniyor.

Trump'ın Netanyahu lehine yaptığı açıklama, ABD Başkanı'nın İsrail'deki siyasi yarışa doğrudan taraf olduğunu ortaya koyarken, seçim sonucunu İran'a yönelik bölgesel politikalarla ilişkilendirmesi de dikkat çekti.