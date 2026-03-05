ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden alarak, yerine Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin’i getireceğini duyurdu. Trump, değişikliğin 31 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kristi Noem

Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kristi Noem’in görev süresi boyunca özellikle göçmenlik karşıtı operasyonlar ve tartışmalı icraatlar nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını" belirterek, "yeni atamayla bakanlığın hedeflenen güvenlik politikalarını sürdürmeyi amaçladığını" açıkladı.

Markwayne Mullin

Noem’in bundan sonra “The Shield of the Americas” (Amerika Kalkanı) adlı Batı Yarımküre güvenlik girişiminde özel temsilci olarak görev alacağı belirtildi.

HEM KONGRE’DE HEM KAMUOYUNDA YOĞUN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kristi Noem’in yönetimi, Minnesota’da göçmenlik karşıtı operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşının federal göçmenlik ajanları tarafından öldürülmesi ve bu kişi için “yerel terörist” ifadesini kullanması gibi uygulamalar nedeniyle hem Kongre’de hem kamuoyunda yoğun tepki çekmişti.

Mullin’in Senato tarafından onaylanmasının ardından yeni İç Güvenlik Bakanı olarak görevine başlaması bekleniyor.