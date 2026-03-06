İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile birlikte yürütülen operasyonların altıncı gününde İran hava sahasında önemli bir üstünlük elde ettiklerini iddia eden Zamir, İsrail güçlerinin İran’ın hava savunma kapasitesine ciddi zarar verdiğini savundu. Zamir, “Güçlerimiz 24 saat içinde Tahran’a giden yolu açtı ve İran’ın hava savunma sistemlerinin yüzde 80’ini imha etti” ifadelerini kullandı.

BİNLERCE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’daki hedeflere yönelik yoğun saldırılar düzenlediğini belirten Zamir, şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 hava saldırısı gerçekleştirildiğini ve 6 binden fazla mühimmat kullanıldığını açıkladı.

İran’ın füze kapasitesinin de operasyonlarda hedef alındığını söyleyen Zamir, füze fırlatma noktalarının yaklaşık yüzde 60’ının imha edildiğini öne sürdü. Ancak İran’dan gelebilecek tehditlerin tamamen ortadan kaldırılmadığını da sözlerine ekledi.

'OPERASYON PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR'

İsrail ordusunun İran’a yönelik operasyonlarının planlandığı şekilde sürdüğünü ifade eden Zamir, çatışmalarda yeni bir aşamaya geçmeye hazırlandıklarını belirtti. Zamir, “Bir sonraki aşama İran rejimini zayıflatmaya odaklanacak. Rejimin tesislerine ve askeri kapasitesine yönelik saldırılarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

LÜBNAN CEPHESİNDE HAREKETLİLİK

Zamir ayrıca Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonların da devam ettiğini belirtti. İsrail ordusunun güney Lübnan’daki kontrol alanını genişletmek için talimat verdiğini açıklayan Zamir, sınır hattında yeni askeri pozisyonlar oluşturulacağını söyledi.

İsrail güçlerinin bölgede hem cephe hattında hem de Lübnan’ın iç kesimlerinde operasyonlarını sürdürdüğünü ifade etti.