ABD’de, Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump lehine etkilediği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski direktörün ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Robert Mueller’ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek.” ifadelerini kullandı.

RUSYA SORUŞTURMASI

Robert Mueller, 2001-2013 yılları arasında FBI Direktörü olarak görev yaptı. 2017 yılında, Rus hükümetinin 2016 seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddiaları üzerine özel yetkili savcı olarak görevlendirildi ve Trump’ın kampanya sürecindeki faaliyetleri mercek altına alındı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonucunda Trump’ı suçlu çıkaracak yeterli delile ulaşılamadı ve dosya kapatıldı.

DURHAM SORUŞTURMASI

ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2020’de John Durham’ı özel yetkili savcı olarak atayarak Rusya soruşturmasının kökenlerini incelemeye başladı. Durham’ın yürüttüğü süreçte, bazı isimlerin delillerle oynandığını ve Trump’ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını kabul ettiği, ayrıca Steele dosyasının Demokratlar tarafından finanse edildiğinin ortaya çıktığı bildirildi.