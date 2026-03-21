ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada sürecin sona yaklaşabileceğine işaret etti. Trump, mevcut hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını belirterek operasyonların azaltılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Trump, İran’daki rejime karşı yürütülen askeri faaliyetlerin kademeli olarak düşürülebileceğini ifade etti. Operasyonların temel hedeflerini de sıralayan Trump, İran’ın füze kapasitesinin etkisiz hale getirilmesi, savunma sanayisinin zayıflatılması ve nükleer silah üretme ihtimalinin ortadan kaldırılmasının öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

Trump ayrıca, Orta Doğu’daki müttefik ülkelerin güvenliğinin sağlanmasının da operasyonların önemli amaçlarından biri olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Trump, boğazın güvenliğinin öncelikle onu kullanan ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti. ABD’nin doğrudan kullanımının sınırlı olduğunu belirten Trump, gerekli görülmesi halinde destek verebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı, İran tehdidinin ortadan kalkması durumunda bölgede askeri müdahaleye ihtiyaç kalmayacağını da sözlerine ekledi.