Olay, Ereğli Kapı Mahallesi’nde bulunan Selçuk Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Barış D. (17) ile parkta yürüyen ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında "yan baktın" tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği belirlenemeyen şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak çocuğu bıçakladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesiyle banka düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi bank üzerinde yaptı. Ardından ambulans çocuk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi aktına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.