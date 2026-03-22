ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın en kritik noktası Hürmüz Boğazı oldu. İran’ın Boğaz’ı gemi geçişlerine kapatması petrol fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üstünde bulunurken başta ABD olmak üzere bazı batı ülkeleri ellerindeki kritik rezervleri serbest bırakarak fiyatları dengelemeye çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı son açıklamada İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili tehdit ederek "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" ifadelerini kullandı.

DEV MUHAFIZLARI YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin enerji santrallerini hedef alacakları yönündeki tehdidine Tahran’dan yanıt gecikmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin enerji altyapılarına yönelik saldırılarının benzer bir karşılık bulacağı vurgulanarak, "Daha öncede belirttiğimiz gibi, İran’ın yakıt ve enerji altyapısının güvenliği düşman tarafından ihlal edilirse, bölgedeki ABD’ye ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma altyapısı hedef alınacaktır" denildi.