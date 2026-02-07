ABD Başkanı Trump, dün imzaladığı karar ile İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi. Kararnameye göre ABD, İran’dan doğrudan veya dolaylı mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere örneğin yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulayabilecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Ticaret Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı ile hangi ülkelere ek gümrük vergisi uygulanacağının belirleyeceğini kaydetti. Tespitin ardından söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda başkana tavsiyede bulunulacak.

TRUMP, “KESİN VE NİHAİ” DEDİ AMA…

ABD Başkanı Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada ek gümrük tarifesi kararının “kesin ve nihai” olduğunu söyledi. Ancak Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamadaki bir ayrıntı dikkat çekti. Açıklamada “Başkan, koşullar değişirse, misillemeye yanıt olarak veya İran ya da etkilenen bir ülke ulusal acil durumu ele almak ve ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomik konularda Amerika Birleşik Devletleri ile uyum sağlamak için önemli adımlar atarsa, emri değiştirebilir” ifadeleri yer aldı.

Yani Trump, ek gümrük tarifesi uygulanan bir ülke İran ile ticaretine son verirse bu karardan geri adım atabilecek ve kararı istediği şekilde esnetebilecek.

Analistler, Trump’ın son kararından en çok etkilenecek ülkeler arasında Çin, Hindistan ve Türkiye’yi gösterdi. Bu ülkelerin olası bir gümrük tarifesi uygulaması durumunda İran ile ticarete nasıl devam edeceği merak konusu oldu.