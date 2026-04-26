ABD Başkanı Trump’ın da yer aldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında meydana gelen silahlı saldırı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Güvenlik güçlerinin hızla müdahale ettiği saldırı girişiminde kısa süreli çatışma yaşandı. Olayda saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Büyük paniğe neden olan saldırı girişimine tüm dünyadan tepki yağdı. NATO Genel Sekreteri Rutte ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump’ın güvende olmasından ötürü memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu, özgür ve açık toplumlarımıza yönelik bir saldırıdır" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise olayların "derinden sarsıcı" olduğunu belirterek, "Kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde Trump, eşi ve tüm davetlilerin güvenli şekilde tahliye edilmiş olması ise teselli vericidir. Siyasi şiddetin kamusal yaşamda yeri yoktur ve kesin bir şekilde reddedilmelidir." İfadelerini kullandı.

SALDIRIYI KINAYANLAR ARASINDA ERDOĞAN DA VAR

Saldırıya çok sayıda ülkeden tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıyı kınayarak “ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump dahil tüm konukların güvende olmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump ve Melania Trump'ın yanı sıra yemeğe katılan herkesin güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan olayı şiddetle kınayarak, "Barış savunucuları için şiddet asla bir seçenek değildir." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "Washington’daki suikast girişimini kınıyorum. Başkan Donald Trump ve Melania Trump ile orada bulunan herkesin güvende olmasına seviniyorum” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Başkan Donald Trump'a yönelik bu gece gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. İnsanlık ancak demokrasi, birlikte yaşama ve barış yoluyla ilerleyebilir” dedi.