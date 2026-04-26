Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün gece ABD Başkanı Donald Trump’a gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişimini kınayarak, Başkan Trump ve eşi Melania Trump başta olmak üzere kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.

ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.

Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."