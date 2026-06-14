Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington'da bulunan dünyaca ünlü sahne sanatları merkezindeki isim değişikliği krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin verdiği kararın ardından, merkeze eklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadı tabelalardan ve yerleşkeden tamamen çıkarıldı.
Trump’a büyük şok: ABD'de mahkeme kararıyla ismi silindi
ABD'de federal mahkemenin kararının ardından başkent Washington'daki ünlü sahne sanatları merkezinin isminden ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadı resmi olarak silindi. Merkez yöneticisi Matt Floca, "Kennedy Center" yerleşkesindeki tüm "Trump" ibareli fiziksel işaretlerin kaldırıldığını duyurdu.Kaynak: AA
Sahne Sanatları Merkezi'nin yöneticisi Matt Floca, federal mahkemeye sunduğu bilgilendirmede yargı kararına eksiksiz şekilde uyduklarını belirtti. Floca, "Kennedy Center" binası, yerleşkesi ve tüm alanlarında ABD Başkanı Trump'ın adını taşıyan bütün fiziksel yönlendirme ve işaretlerin temizlendiğini açıkladı.
Washington'ın sembol mekanlarından biri olan kültür merkezinin ismi, Aralık 2025'te Beyaz Saray tarafından yapılan bir açıklamayla "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirilmişti. Bu hamlenin ardından binaya ve merkezin resmi internet sitesine "Trump" ibaresi eklenmişti.
Alınan bu karar sanat dünyasında büyük tepkilere yol açmıştı. Merkezde 2006 yılından bu yana sahne alan ünlü müzisyen Chuck Redd, isim değişikliğini protesto etmek amacıyla Noel arifesindeki konser programından çekildiğini duyurmuştu.
Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada merkezin 4 Temmuz tarihinde kapatılacağını, iki yıl sürecek büyük bir tadilat dönemiyle birlikte yeni bir eğlence kompleksi inşaatına başlanacağını ilan etmişti.
Yaşanan hukuki sürecin ardından ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, 30 Mayıs'ta aldığı kararla "Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi" adından "Trump" ifadesinin tamamen çıkarılmasına hükmetmişti.