Trump’a babalık davası açmasıyla dikkatleri üzerine çeken Necla Özmen, Hayrettin’in programına konuk olarak Donald Trump’ın öz kızı olduğunu bir kez daha iddia etti.

Trump bu durumu biliyor

Yıllar önce bir Türk aileye verildiğini öne süren Özmen, kendisini büyüten annesinin gerçeği sonradan anlattığını belirtti. “İnanması zor ama yaşadıklarım gerçek. Trump bu durumu zaten biliyor. Ona ulaşabilmek için bu yolu seçtim” ifadelerini kullandı.

“Kan testine gerek yok yüzde 99 kızı”

Program sırasında yaşanan bir an ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yayına katılan teyzelerden biri, Özmen’in yüz hatlarına bakarak Trump’a olan benzerliğini dile getirdi ve “Kan testine bile gerek yok, yüzde 99 kızı” şeklinde konuştu.

Özmen’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, iddialar Türkiye genelinde tartışmalara neden oldu.